盤中巨震逾千點！台股收跌76點 台積電達成填息後收在平盤

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【記者呂承哲／台北報導】美股週三（10日）在美國與伊朗軍事衝突再度全面升級下，三大指數全面下挫，費城半導體指數更是重挫3.57%，輝達股價大跌3.73%，台積電ADR跌4.48%，台指期夜盤同步大跌752點，台股面臨4萬3關卡保衛戰。台股週四（11日）開盤跌逾300點，失守4萬3關卡，台積電今除息6元，股價在2250元平盤震盪，一度上漲5元，挑戰當日填息。

截至上午11點，台股下跌668.9點或1.55%、暫報42556.64點，早盤一度下跌最多1219.15點，報在42006.39點。台積電早盤一度漲至2260元達成第22次填息後，現跌15元或0.67%、暫報2235元，鴻海股價下跌8元或3.23%、暫報254.5元，台達電股價下跌65元或2.95%、報2135元，聯發科股價下跌160元或3.85%、暫報3995元。

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台股週四收盤，台股終場下跌76.08點或0.18%、報43149.46點盤中1456.64點，成交金額來到1兆2579.75億元。台積電股價平盤、報2250元，台達電股價下跌40元或1.82%、報2160元，聯發科股價下跌70元或1.68%、報4085元，鴻海股價下跌4.5元或1.71%、報258.5元。

台股週三收盤終場下跌1478.9點或3.31%、報43225.54點，創收盤史上第六大跌點，成交金額來到1兆3240.93億元。從三大法人表現來看，外資續砍935.74億元，自營商賣超405.51億元，投信買超167.61億元，合計賣超1173.64億元。

證交所公告，11日有台積電（2330）、華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、德律（3030）、群創（3481）、天二科技（6834）、青新-創（6951）及富邦媒（8454）等十檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，除息後減少市值占發行量加權股價指數約52.66點，台積電就站47.84點。

美國勞工統計局 (BLS) 公布最新通膨數據，美國5月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%、創三年新高，但是表現符合市場預期，月增0.5%，也符合市場預期。

在美軍阿帕契直升機遭到伊朗擊落後，美伊軍事衝突再度升級，美國總統川普警告，與伊朗的談判拖太久，揚言將對伊朗展開猛烈攻擊，推升市場情緒升溫，VIX恐慌指數飆升逾11%。

此外，美超微電腦（Super Micro Computer）宣布計劃出售股票以及股權連結證券籌資70億美元，以支應採購成本，導致股價崩跌27%，甲骨文公布最新財報獲利超預期，但同樣要擴張AI資本支出，導致股價盤後下跌7%，AI概念股也遭到拖累。

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