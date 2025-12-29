盤中快訊／中共今圍台軍演！台股逆勢創新高 台積電鴻海權值股領軍

財經中心／李宜樺報導

在地緣政治緊張氣氛急速升溫之際，台股卻走出一條「逆風創高」的強勢曲線。中共今（29）日起宣布對台周邊展開新一輪軍演，市場原本高度戒備，未料台股不跌反漲，加權指數盤中一度衝上歷史新高區間，資金明顯回流權值與大型電子股，形成「軍演開跑、台股創高」的強烈反差。

中共今起對台軍演 市場戒備卻未見恐慌性賣壓

觀察盤面結構，權王台積電成為穩盤關鍵。台積電盤中最高來到1525元，平史上高點，市值續創新高，顯示外資與長線資金對先進製程與AI訂單能見度仍高度買單。法人指出，在全球AI伺服器、先進封裝需求未退燒下，地緣政治雜音對台積電的實質衝擊有限，反而吸引資金逢震盪布局。

台積電平史高1525元 成穩盤最大關鍵

不只台積電撐盤，老AI概念股同步回神。鴻海今日重返月線之上，股價上漲5.5元，收在231元，市場解讀，隨著AI伺服器出貨逐步放量，加上電動車與雲端客戶布局持續發酵，鴻海評價修復行情再度點火。電子權值股齊步向上，也讓指數在軍演陰影下反而越走越高。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

出國像大冒險？她遊「這3個國家」嚇破膽 一票人點頭：台灣治安世界第4

好市多上架「1國產水果」 價格驚呆會員！內行人揭真相：買到要偷笑了

開盤／SpaceX明年上市 群創漲7％爆4萬張巨量！台股開盤跳空漲逾百點

勞動部發錢了！ 領取資格曝光

