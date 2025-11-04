盤中震盪逾520點！台股開高走低收跌218點 權值股僅聯發科撐盤

【記者呂承哲／台北報導】隨著OpenAI與亞馬遜（Amazon）雲端服務（AWS）簽署380億美元算力協議，微軟投資阿聯金額來到150億美元、且輝達晶片能出口到當地，激勵美國AI相關類股持續走強，美股週一（3日）四大指數僅道瓊工業平均指數收黑，其他指數尤其是費半指數收漲近0.6%，輝達股價強漲2.17%、站穩5兆美元關卡，台積電ADR上漲1.48%。台股週二（4日）開盤漲逾200點，站上28500點關卡，但隨後開高走低，盤中震盪520.99點，權值股僅聯發科收紅。

廣告 廣告

截至上午10點30分，台股由紅翻黑下跌52.88點或0.19%、暫報28281.71點，早盤一度漲至28554.61點，上漲220.02點，但在10點後漲勢快速收斂並翻黑。台積電股價報在平盤、暫報1510元，鴻海股價下跌3.5元或1.39%、暫報248元，台達電股價上漲13元或1.32%、暫報996元，聯發科股價上漲5元或0.38%、暫報1305元。

台股週二收盤，台股終場下跌218.03點或0.77%、報28116.56點，成交金額來到5848.92億元。台積電股價下跌5元或0.33%、報1505元，鴻海股價下跌7.5元或2.98%、報244元，台達電股價下跌8元或0.81%、報975元，聯發科股價上漲15元或1.15%、報1315元。

從類股表現來看，上市族群僅電器電纜、網通類股維持2％以上漲勢。重電三雄亞力、士電、華城經歷連日大漲後漲勢暫歇，華榮接棒漲停，網通股王智邦一度亮燈漲停，最新上漲95元或8.84%、暫報1170元，銅箔基板（CCL）大廠台光電也大漲4.26%、暫報1470元。

台股3日高檔震盪，終場在權職王台積電穩盤下收紅，上漲101.24點或0.36%、報在28334.59點，創下歷史收盤新高紀錄。從三大法人來看，外資賣超84.45億元，投信賣超36.17億元，自營商賣超0.05億元，合計賣超85.88億元。

中華經濟研究院3日公布台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）為50.3%，終結連4月低於榮枯線、重回擴張。中經院說明，AI相關硬體與設備需求暢旺、電子業缺貨漲價潮，以及部分品牌廠商開出2026年需求預測，讓指數攀升升2.0個百分點，未來6個月展望指數則回升1.9個百分點至41.5%。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

千人大型尾牙熱銷 雲品國際北中南東據點「凍漲」備戰大型外燴

重大發展！謝侑芯之死變「謀殺案」 大馬警今逮捕黃明志

獨家專訪｜蔡依珊想擁有CINDY CHAO珠寶！沒戴過連勝文求婚戒 盼改項鍊貼身戴（壹蘋10點強打）

