盤中／台積電聯電臉綠！台股盤中一度重挫逾500點 各類股黯淡無光
財經中心／余國棟報導
台股今（30）日盤中遭遇重擊，加權指數一度大跌逾500點至32,034點，跌幅1.54%；櫃買指數同樣重挫1.87%，報299.76點，盤面全面潰敗。主要受到美股科技股財報不如預期與聯準會釋出的利率政策訊號影響，台積電早盤急殺25元，對指數造成重大拖累。
美股昨夜震盪收黑，微軟財報不如預期拖累股價暴跌近10%，也使科技股全面承壓，道瓊雖勉強收紅，但市場風險情緒明顯升溫。台股今天開盤即承接壓力，權值股遭到大舉調節，整體賣壓沉重。
類股表現方面，以玻璃類股跌勢最為慘烈，整體指數重挫3.62%，個股如台玻（1802）下跌達3.81%。光電指數跌幅亦高達2.95%，群創（3481）下跌4.46%可見外資與內資同步棄守面板股與相關供應鏈。其他電子族群也未能倖免，晶圓代工聯電因為法說不如預期，股價昨天跌停，晶圓代工聯電因為法說不如預期，今日一度在打入跌停價位。
相對來看，傳產族群中，居家類股成為少數逆勢上漲亮點，指數勁揚3.38%，其中億豐（6592）早盤勁揚5.07%。同樣逆勢的還有油燃類股（+1.88%）、鋼鐵指數（+1.3%）也見有買盤進駐，顯示市場資金短線尋求防禦型避風港。從概念股角度來看，重電（-3.99%）、機器人（-3.85%）、太陽能（-3.66%）等熱門題材族群全線崩跌，個股如元晶（6443）更是重挫6.41%，光聖（6442）也跌逾2%。在利空壓力下，過去人氣熱點也全面熄火，市場信心明顯受創。
唯一較為穩健的族群是記憶體族群，整體僅小漲0.1%，南亞科（2408）逆勢上漲3.7%，受到低基期與現貨價格支撐提振買氣，但對整體盤勢難以扭轉頹勢。權王台積電（2330）早盤明顯遭遇調節，股價一度重挫25元至1,780元，跌幅1.38%，成為早盤殺盤重心。
倫元投顧陳學進分析師認為，從12月營收、第三季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有晶圓代工、AI、PCB相關族群、記憶體、Power-HVDC、機殼、散熱、IC設計、被動元件、特化與部分生技醫療業者等產業公司所公布的訊息都較偏向正面，包括太空商機低軌道衛星等，仍將是市場聚焦的主軸；惟在部分相關AI股漲多進入震盪的過程中。台股經過適度換手整理後，隨時將可望續戰33000點關卡，預期下檔不論是10日線、月線、以及1/21日31200點重要關卡均具有強力支撐，逢回震盪偏多策略不變。
目前盤面恐慌氣氛濃厚，加權指數盤中一度跌破32,000點大關，若收盤無法出現有力支撐，不排除進一步測試月線與短期支撐位置。建議投資人控管部位，靜待盤勢止穩訊號再伺機布局，短線上不宜過度追價。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
特力屋聯手智生活佈局！六大服務一次包辦 營運動能攀升
國際盤勢／微軟崩跌拖垮科技股 美股震盪收黑日韓續強！
台股盤前／科技股翻車那指再黑 台指期夜盤崩331點開盤不妙！
每10個老人就有1個！失智恐燒近千萬 作戰準備交給它們
其他人也在看
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 12則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利
台股氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高。今（28）日開高走高，盤中即刷新高點，終場收在32,803.82點，大漲485.9點，漲幅1.50%，同步寫下收盤新高，成交量放大至8,309.93億元。指數屢創高峰，也讓投資人「居高思危」，市場關注是否該調節持股、是否抱股過年。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
目標價給3300元！「半導體測試大廠」明年EPS上看96.2元 AI、HPC訂單爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI市場暢旺，半導體測試需求爆發，相關廠商因而大幅受惠，後續營運被市場大力看好，如旺矽（6223）就獲高盛證券（Gol...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 34則留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼
台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 黃金一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 8則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
薪情好！八大公股銀年終獎金揭曉 台企銀衝破8個月最猛
立法院財政委員會今（28）日邀請財政部長莊翠雲、主計總處及八大公股銀行董總，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。民進黨立委郭國文質詢時聚焦八大公股行庫2025年獲利表現與年終獎金發放情形，各行庫董事長也首度對外揭露最新規畫，其中台企銀（2834）今年年終獎金可望「超過8個月」，在八大公股銀行中居於領先。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 29則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 9則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言