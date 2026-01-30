盤中／台積電聯電臉綠！台股盤中一度重挫逾500點 各類股黯淡無光

財經中心／余國棟報導

台股今（30）日盤中遭遇重擊，加權指數一度大跌逾500點至32,034點，跌幅1.54%；櫃買指數同樣重挫1.87%，報299.76點，盤面全面潰敗。（示意圖／PIXABAY）

台股今（30）日盤中遭遇重擊，加權指數一度大跌逾500點至32,034點，跌幅1.54%；櫃買指數同樣重挫1.87%，報299.76點，盤面全面潰敗。主要受到美股科技股財報不如預期與聯準會釋出的利率政策訊號影響，台積電早盤急殺25元，對指數造成重大拖累。

美股昨夜震盪收黑，微軟財報不如預期拖累股價暴跌近10%，也使科技股全面承壓，道瓊雖勉強收紅，但市場風險情緒明顯升溫。台股今天開盤即承接壓力，權值股遭到大舉調節，整體賣壓沉重。

類股表現方面，以玻璃類股跌勢最為慘烈，整體指數重挫3.62%，個股如台玻（1802）下跌達3.81%。光電指數跌幅亦高達2.95%，群創（3481）下跌4.46%可見外資與內資同步棄守面板股與相關供應鏈。其他電子族群也未能倖免，晶圓代工聯電因為法說不如預期，股價昨天跌停，晶圓代工聯電因為法說不如預期，今日一度在打入跌停價位。

相對來看，傳產族群中，居家類股成為少數逆勢上漲亮點，指數勁揚3.38%，其中億豐（6592）早盤勁揚5.07%。同樣逆勢的還有油燃類股（+1.88%）、鋼鐵指數（+1.3%）也見有買盤進駐，顯示市場資金短線尋求防禦型避風港。從概念股角度來看，重電（-3.99%）、機器人（-3.85%）、太陽能（-3.66%）等熱門題材族群全線崩跌，個股如元晶（6443）更是重挫6.41%，光聖（6442）也跌逾2%。在利空壓力下，過去人氣熱點也全面熄火，市場信心明顯受創。

唯一較為穩健的族群是記憶體族群，整體僅小漲0.1%，南亞科（2408）逆勢上漲3.7%，受到低基期與現貨價格支撐提振買氣，但對整體盤勢難以扭轉頹勢。權王台積電（2330）早盤明顯遭遇調節，股價一度重挫25元至1,780元，跌幅1.38%，成為早盤殺盤重心。

倫元投顧陳學進分析師認為，從12月營收、第三季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有晶圓代工、AI、PCB相關族群、記憶體、Power-HVDC、機殼、散熱、IC設計、被動元件、特化與部分生技醫療業者等產業公司所公布的訊息都較偏向正面，包括太空商機低軌道衛星等，仍將是市場聚焦的主軸；惟在部分相關AI股漲多進入震盪的過程中。台股經過適度換手整理後，隨時將可望續戰33000點關卡，預期下檔不論是10日線、月線、以及1/21日31200點重要關卡均具有強力支撐，逢回震盪偏多策略不變。

目前盤面恐慌氣氛濃厚，加權指數盤中一度跌破32,000點大關，若收盤無法出現有力支撐，不排除進一步測試月線與短期支撐位置。建議投資人控管部位，靜待盤勢止穩訊號再伺機布局，短線上不宜過度追價。

