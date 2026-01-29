盤中／台股今成交量可望破兆？大盤創高紅翻黑急殺 上下震盪逾5百點

財經中心／李宜樺報導

台股盤中一度衝高至32996點，隨後急殺翻黑，高低震盪逾500點，成交量盤中快速放大，市場關注今日成交金額是否上看兆元關卡。美伊局勢升溫引發避險情緒，現貨黃金盤中突破5500美元，資金轉向明顯。（圖／資料照）

台股今（29）日盤中劇烈震盪，開盤後在權值股帶動下，一度衝上32996點，再度改寫盤中新高，距離3萬3整數關卡僅一步之遙，未料不到半小時即風雲變色，大盤急殺翻黑，9點27分最低一度下探32488點，高低點震盪超過500點，成交量快速放大，市場關注今日成交金額是否出現「破兆」警訊。

台股盤中紅翻黑 高低震盪逾500點

盤勢急轉直下，權值股成為關鍵觀察指標。聯電法說會後賣壓持續發酵，盤中跌幅一度逼近一成，半導體族群氣勢明顯轉弱；台積電雖仍守在高檔區間，但追價力道明顯降溫，未能延續早盤撐盤效果，指數在權值股同步降速下，快速失守32800點，10點半左右大盤跌點逐漸收斂。

權值股鬆動 高檔賣壓湧現

市場歸納三大因素，解釋今日盤中「創高急殺」的劇烈走勢。首先，國際地緣政治風險再度升溫。外電指出，美伊核談判遲遲未見進展，美方態度轉趨強硬，引發市場對中東局勢升級的憂慮，避險情緒急速升溫，資金轉向防禦型資產。

美伊局勢升溫引發避險情緒，現貨黃金盤中突破5500美元，資金轉向明顯。（圖／翻攝自鉅亨網）

美伊風險升高 避險資金轉向

受地緣政治影響，現貨黃金盤中大漲逾2%，價格一度突破5500美元關卡，創下波段新高，顯示市場風險偏好明顯降溫，也對股市短線形成壓力。資金「棄股轉金」的跡象，成為台股盤中翻黑的重要背景。

其次，台股本身位處歷史高檔，技術面乖離偏大。前一交易日成交量已放大至8000億元以上，籌碼鬆動早有跡象，今日早盤買盤未能有效承接，一旦賣壓出籠，指數迅速出現多殺多走勢。

高檔乖離修正 短線獲利了結

第三，市場心理面出現典型的「主人遛狗理論」修正。德國證券教父科斯托蘭尼曾指出，股價短線可能因情緒推升而偏離基本面，但終將回到合理區間。今日台股早盤急拉後迅速回落，被市場視為情緒領先基本面的調整過程。

遛狗理論修正 情緒領先基本面

法人指出，盤中急殺不必然代表趨勢反轉，但在國際不確定因素升高、指數位處高檔的情況下，短線震盪恐將加劇，操作上應避免追高殺低，留意權值股與成交量變化，才是盤中觀察重點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

