盤中一度跌逾千點 台股創史上第六大跌點

全球股市波動大，台股21日開低2萬6821點，隨後震盪走跌，盤中一度大跌1031點，最低來到2萬6395點，終場收在2萬6434點、下跌991點。創下史上第六大跌點，市值從88.72兆元掉到85.53兆元，一天蒸發3.19兆元。其中，三大法人合計賣超1080.72億元，外資大砍915.36億元，皆創今（2025）年以來最大量。

財政部次長阮清華表示，「那現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況，我們會進行妥適的處理，大家不用太擔心。」

國安基金操盤手、財政部次長阮清華信心喊話，不過市場賣壓濃重，

觀察權值股表現，台積電收盤1385元，下跌70元，鴻海收盤225元，下跌11元，聯發科收盤1145元，下跌40元，專家分析與AI泡沫化疑慮與降息預期可能落空，雙重壓力有關聯。

證期雙照分析師翁偉捷指出，「全球長天期殖利率的一個上漲，對於科技類股、對於股票市場來說，造成了修正的一個壓力，輝達下跌的一個帶動影響，包括像是台積電股價。」

股匯雙殺，外資狂賣加上美元強勢，21日台幣兌美元匯率，收在31.43元、重貶1.35角。另外，市場對於關稅不確定性憂慮仍在，根據英國媒體《金融時報》引述知情人士最新說法，台美關稅協議敲定在即，台灣承諾對美投資金額，介於日、韓之間，預估約4000億美元，其中包括了台積電在亞利桑那州承諾投資1650億美元。

經濟部長龔明鑫說，「有新的進度而且確定的結果，我想正副院長跟OTN，就是談判辦公室都會主動的，而且確定的對外來說明。」

因應美國關稅，經濟部長龔明鑫表示，中央編列930億產業支持方案，經濟部佔460億，可獲得信保協助與利息補貼，強調雨天絕對不收傘，會擴大支持企業界。