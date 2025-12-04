盤中一度跌逾150點！台股尾盤急拉漲2.67點 台積電跌5元報1445

【記者呂承哲／台北報導】隨著小非農數據意外轉弱，讓市場對於12月降息預期持續提升，美股四大指數週三（3日）收紅，尤其費城半導體指數收漲1.83%最高，惟科技巨頭走弱，僅谷歌上漲1.21%、特斯拉大漲4.08%，輝達下跌1.03%，台積電ADR上漲1.15%。台股週四（4日）上漲逾70點，台積電股價平盤震盪、報1450元。

截至上午10點55分，台股開高走低翻黑，下跌65.87點或0.24%、暫報27727.17點。台積電股價下跌10元或0.69%、暫報1440元，鴻海股價上漲1.5元或0.66%、暫報228.5元，台達電股價上漲1元或0.1%、報998元，聯發科股價平盤、暫報1400元。

台股週四收盤，台股尾盤急拉收漲2.67點或0.01%、報27795.71點，盤中一度下跌超過150點，成交金額來到3883.4億元。台積電股價下跌5元或0.34%、報1445元，鴻海股價上漲1.5元或0.66%、報228.5元，台達電股價上漲2元或0.2%、報999元，聯發科股價上漲5元或0.36%、報1405元。

台股週三開高，終場收在27793.04點，上漲228.77點或0.83%，成交金額縮至4396.98億元。從三大法人表現來看，外資買超162.14億元，投信買超13.98億元，自營商買超38.64億元，合計買超214.77億元。

從盤勢表現來看，權值股以鴻海表現最為強勁，緯穎、奇鋐等電子股群表現也強勁，至於美股Marvell宣布併購矽光子新創，同樣激勵台股相關股價行情，加上玻纖布缺貨題材、被動元件族群亮眼，力挺台股逼近27800關卡。

