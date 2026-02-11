盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
財經中心／李宜樺報導
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33678.99點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10153點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
蛇年奇蹟狂漲萬點 台股封關穩站3萬3
回顧這一年的漲幅，台股展現出驚人的韌性與動能。龍年封關時指數還在23525點，沒想到蛇年封關日竟已穩站3萬3大關。今日早盤開在33086.15點後，買盤湧入毫不手軟，盤中漲幅持續擴大，完全無視過年休市的賣壓。市場分析師指出，蛇年這波「萬點奇蹟」主要歸功於AI應用全面爆發，帶動台灣半導體產業鏈價值重估，可望讓封關行情創下史上最完美的句點。
台積電天價無極限 1925元創歷史新頁
這波封關秀的最佳男主角非台積電莫屬。台積電今日展現「護國神山」的無極限威力，盤中股價狂噴，最高漲到1925元新天價，單日漲幅來到2.39%，換算下來每張台積電單日就增值4.5萬元。聯發科（2454）同樣不遑多讓，雖然盤中稍有震盪，但仍守穩1855元的高價位。權值股集體表態，讓台股不僅僅是站穩3萬3，更是向3萬4發起挑戰的姿態。
封關拚完美句點
龍年全年上漲5429點，蛇年更在盤中衝出萬點行情，市值快速膨脹。隨著封關倒數，市場焦點轉向能否守住三萬三關卡，為蛇年畫下漂亮句點，同時也為下一個農曆年行情預留想像空間。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
蛇年封關／台股市值暴增34兆 今年股民均賺246萬
收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
搥心肝！大樂透頭獎摃龜 他「差1碼」含淚領229萬最佳安慰獎
財神吃重鹹？刮刮樂百萬得主「奇葩中獎法」全曝光
其他人也在看
台積電創天價 完美封關！台股終場漲532點
[NOWnews今日新聞]台北股市今（11）日迎來完美封關！開盤上漲13.18點、來到33086.15點，盤中一路走高，最高一度來到33707.83點，再創新高點，終場上漲532.74點或1.61%，...
台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾300點，早盤最高漲近300點至33369.42點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1905元，改寫新天價。
台股走強 櫃買市場今年創3新高
櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
蛇年股市寫傳奇 台股漲逾4成！封關再刷新大盤歷史紀錄 台積電收史上新高1915元
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
蛇年封關日大漲！台積電突破1,900元，台股連三天飆600點
【財訊快報／黃啟乙】台股今日迎接蛇年封關行情，台積電(2330)、台達電(2308)、台塑集團、鴻海(2317)等權值股表現強勁，推動大盤持續上攻，盤中連續第三天單日大漲逾600點，準備再創歷史新高。 其中，台積電股價突破1,900元關卡，後市有望挑戰2,000元大關。元月份營收再創新高，是力挺股價的重要關鍵。隨著上市櫃企業元月營收陸續公布，加上台灣出口再創新高，今年第一季呈現「淡季不淡」格局，顯示基本面依然穩健。 值得注意的是，台灣出口持續增長的動能，主要來自AI相關產品，這股增長力量也正擴散至相關產業。例如，占台灣空運出口比重逾50％的遠雄港(5607)，營收月月上升，元月份達4.22億元，較去年同期成長41.1%，營收增長趨勢與台灣出口表現高度一致，可視為AI出口的「最後一哩路」，也許今年會有更大的表現。
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡
馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
蛇年封關／台股市值暴增34兆 今年股民均賺246萬
這絕對是台灣股市史上最瘋狂的一年！2026年蛇年封關日，台股交出了一張讓全台1385萬名股民集體尖叫的成績單。今（11）日加權指數在台積電瘋狂噴發的帶領下，終場收在33605.71點，對比去年龍年封關，整整一年內強拉10080點。這「一年漲萬點」的史詩級表現，直接換算成現金更驚人：平均每位股民在蛇年帳面足足賺進了246.69萬元，獲利金額簡直比許多人的年薪還要高！
台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
楊弦生前最後舞台身影曝光 《民歌大團圓》重現50年經典感動
【緯來新聞網】去年11月舉行的《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會，將以電視特別節目形式於農曆春節期間在
推出「新春SMART」闖關領好禮 歡樂迎新春
記者黃秋儒／新北報導 新北市環保局將於19日至21日(農曆初三至初五)，於新北市43…
新北濕地故事館迎新春 2/19-2/21 推「新春SMART」闖關領好禮
新北市環保局將於2月19日至2月21日(農曆初三至初五)，於新北市435藝文特區「濕地故事館」推出【2026新春濕馬特】系列活動。以「新春SMART」為主軸，結合天馬行空的創意巧思，讓大小朋友在遊戲中收穫知識與驚喜好禮，並展開一場奇幻的春節學習旅程。環保局長程大維表示，春節是闔家團聚、親近自然的最佳時機，藉由新春期間系列活動，將濕地生態與創意巧思結合，民眾能輕鬆的氛圍認識濕地的重要性，更能透過各式感官體驗與手作活動，激發孩子們的想像力，讓新春假期既有趣味，更具教育深度。初三至初五每日上午9時30分至下午4時30分，現場準備了多項充滿挑戰性的趣味關卡，完成任務即可獲得限量精美小禮。例如:「數馬寶貝」挑戰眼力，從鳥類照片中辨識可愛的幼鳥；「立馬鳥懂」聽鳥發出的聲音，猜鳥的種類；「英文馬ㄟ通」將英文字卡與動植物圖片配對。此外，特別推出限時特色活動，「什麼都馬好吃」(上午10時至11時/下午2時至3時) 桌遊挑戰，看看誰能成為最厲害的總鋪師；「馬上來晃一晃」(下午3時至4時)摺紙活動，親手創造屬於自己的搖搖馬。環保局表示，濕地故事館在2026年將推出全新的環境教育活動與特展主題，持續深化生態保
備戰新北市長！李四川表態2月底請辭 爭取國民黨提名參選
11月底將舉行全國地方選舉，新北市長選戰備受關注。民進黨已完成徵召立委蘇巧慧參選，國民黨則遲遲未確定人選。目前除新北市副市長劉和然表態外，民調長期領先、外界點名聲量最高的李四川也正式表態將爭取黨內提名。李四川表示，夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感...
公視轉播民歌大團圓演唱會 帶領重返感動時刻
（中央社記者洪素津台北11日電）公視將於除夕起連4晚播出「民歌大團圓」大巨蛋演唱會，其中有楊弦生前最後的舞台身影，也有黃仲崑改編歌曲分享半百人生，最後更集結74名歌手帶領觀眾重返民歌的感動時刻。