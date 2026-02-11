盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元

財經中心／李宜樺報導

蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33678.99點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10153點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。

蛇年奇蹟狂漲萬點 台股封關穩站3萬3

回顧這一年的漲幅，台股展現出驚人的韌性與動能。龍年封關時指數還在23525點，沒想到蛇年封關日竟已穩站3萬3大關。今日早盤開在33086.15點後，買盤湧入毫不手軟，盤中漲幅持續擴大，完全無視過年休市的賣壓。市場分析師指出，蛇年這波「萬點奇蹟」主要歸功於AI應用全面爆發，帶動台灣半導體產業鏈價值重估，可望讓封關行情創下史上最完美的句點。

台積電天價無極限 1925元創歷史新頁

這波封關秀的最佳男主角非台積電莫屬。台積電今日展現「護國神山」的無極限威力，盤中股價狂噴，最高漲到1925元新天價，單日漲幅來到2.39%，換算下來每張台積電單日就增值4.5萬元。聯發科（2454）同樣不遑多讓，雖然盤中稍有震盪，但仍守穩1855元的高價位。權值股集體表態，讓台股不僅僅是站穩3萬3，更是向3萬4發起挑戰的姿態。

封關拚完美句點



龍年全年上漲5429點，蛇年更在盤中衝出萬點行情，市值快速膨脹。隨著封關倒數，市場焦點轉向能否守住三萬三關卡，為蛇年畫下漂亮句點，同時也為下一個農曆年行情預留想像空間。

