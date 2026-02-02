盤中／貴金屬大跌美股利空連環爆 ！台股盤中崩逾600點 各類股全面潰敗

財經中心／余國棟報導

美股四大指數同步下挫，費半指數更是重挫近4%，引爆科技股恐慌。受此衝擊，台股開盤即一路重挫超過600點，加權指數一度低見31,404點，盤中下跌629.10點，跌幅達1.96%，櫃買指數同步大跌2.34%，重挫超過7點，呈現價量齊跌格局。（示意圖／PIXABAY）

台股今（2）日開盤延續美股重挫陰霾，在美國總統川普宣布提名華許出任下一任聯準會（Fed）主席，儘管其近期表態偏向鴿派，市場仍擔心其過去偏鷹作風恐重啟升息疑慮，導致美股四大指數同步下挫，貴金屬價格走弱，費半指數更是重挫近4%，引爆科技股恐慌。受此衝擊，台股開盤即一路重挫超過600點，加權指數一度低見31,404點，盤中下跌629.10點，跌幅達1.96%，櫃買指數同步大跌2.34%，重挫超過7點，呈現價量齊跌格局。

整體盤勢觀察，各大類股普遍遭到沉重賣壓，尤以電子權值與原物料族群殺聲最烈。從成交比重來看，電子股雖仍佔據市場核心，但主流空轉為明顯，電纜類指數暴跌7.35%、油燃類指數大跌7.08%，塑膠、玻璃陶瓷族群也跌幅超過5%，成為盤面最大拖油瓶。個股部分，華新重挫9.77%，台塑化大跌8.14%，南亞、台玻跌幅分別為5.92%、5.49%，賣壓集中反映國際油價與基本金屬價格走弱，以及美元強彈導致的資金撤出壓力。

進一步觀察概念股表現，記憶體族群成為殺盤重災區，跌幅達7.55%，其中南亞科慘跌9.34%，華新更重挫近一成。半導體族群亦難倖免，指數下挫5.37%，台積電ADR昨夜下跌2.65%，今早開盤同步下滑，現價報1745元，大跌30元，跌幅達1.69%，對指數造成巨大拖累。台積電單一檔個股即貢獻加權指數下跌超過250點，對整體大盤形成難以撐持的壓力。

值得注意的是，USB4.0概念股、銅價相關個股同步走弱，分別下跌4.22%與4.64%。目前不只是權值股熄火，就連中小型成長股也無法倖免。盤面上唯一零星抗跌的僅有生計族群微漲，但由於成交金額不高，對大盤提振效果相當有限。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股下殺預期下檔於月線、1/21日大量關卡31200點附近、以及頸線30576點附近具強力支撐，本周三「周選擇權」結算交易日為短線轉折觀察重點。至於個股方面，AI為長線多方主軸不變，CES展確認AI朝落地方向發展，而台積電法說會後，更是大幅消弭了AI泡沫疑慮，相關核心族群ASIC設計、散熱、PCB、CCL、CPO、ABF、電子材料、機器人暨自動化設備、半導體封裝檢測設備/耗材、太空商機低軌衛星、重電族群、以及記憶體族群等仍是資金著墨重點，逢回震盪偏多策略不變；另外，台美關稅底定讓汽車零組件、電機機械、以及多數傳統產業(如塑化、鋼鐵)的不確定性大幅降低，亦可留意。

在美國聯準會未來路徑再起不確定性，加上美元走強、資金退潮、以及科技股整體本益比偏高的情況下，市場籌碼明顯鬆動。加權指數跌破32,000點後失守半年線，技術面轉弱恐加劇追殺壓力，短線操作應以保守為上，減碼高本益比族群，資金可轉往高現金殖利率或美元受惠股進行防禦布局。

