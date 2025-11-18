盤前／傳輝達導入氫能 台股15檔蓄勢待發

財經中心／廖珪如報導

傳輝達將導入氫能解決用電問題，相關題材類股報告出爐。（圖／NVIDIA提供）

近期有法人報告指出，傳輝達將在台大量導入氫能源技術因應AI龐大電力需求，順應全球ESG趨勢，傳輝達有意在台灣大量導入採用氫能源技術，並已獲得政府的力挺。輝達台灣總部北士科T17、T18，規劃總部建物「星座」外觀酷似星艦造型，採綠建築概念設計並大量運用再生能源，還有未來的台灣AI資料中心，預期氫能源技術都將扮演要角。

氫燃料電池具有高效率、零排放、應用多樣化等優點，運作時不會產生空汙及氣味只會水和熱，且加氫只需3-5分鐘比傳統電池充電快上許多，已成為資料中心備援電力的重要選項之一。知情官員表示輝達透過合作廠商或派員參與相關研商會，多方了解相關設置規定，可望帶動台灣氫能源產業加速發展。

燃料電池

高力（8996）主要生產固態氧化物燃料電池（SOFC）的關鍵零組件，包括熱交換器，為 Bloom Energy 的供應商，產品出口至美國大廠、中興電（1513）透過併購美國 H2PT，取得燃料電池技術，同時生產甲醇重組製氫設備，強化在燃料電池上游製程的掌握能力、康舒（6282）提供美國燃料電池公司 Bloom Energy 相關供應服務，主要供應燃料電池系統所需的能源轉換模組、台達電（2308）投入電源管理與能源轉換領域，提供燃料電池系統所需的電源轉換器，應用於動力元件等關鍵設備。

加氫站點

中興電（1513）為台灣加氫站建置的領先廠商，具備建置加氫站的工程能力，可供應國內園區與示範站需求、聯華（1229）旗下子公司聯華林德為國內氫能體系重要供應商，擁有加氫站建置與氫氣供應能力、士電（1503）布局重電設備領域，包括配電盤等，也投入加氫站或氫能發電設備的相關設施市場、華城（1519）同樣生產重電設備，例如變壓器，產品可應用於加氫站或氫能基礎設施所需的電力轉換與供電系統。

氫氣生產

聯華（1229）旗下子公司聯華林德為台灣最大工業氣體供應商之一，提供含氫氣在內的多種工業氣體，是台灣重要的氫氣來源、遠東新（1402）子公司亞東工業氣體為台灣主要工業氣體供應商，同樣提供含氫氣在內的氣體產品，為國內大型氫氣來源之一、中鋼（2002）鋼鐵製程中會產生焦爐氣，經處理後可純化為可再利用的氫氣（屬於副產氫），具有穩定供應能力、台塑化（6505）煉油過程中同樣會產生副產氫氣，可提供作為工業級氫氣來源，並可進一步加工應用。

儲存與運輸

台塑（1301）投入碳纖維材料與氫能相關研發，其產品可作為「碳纖維儲氫瓶」的重要關鍵材料，支撐高壓儲氫技術、上緯（3708）具備碳纖維複合材料專業製造能力，產品可應用於高壓儲氫瓶體，需要高強度、輕量化的氫能儲運設備、南寶（4766）同樣具備碳纖維複合材料技術，可供應高壓儲氫瓶的相關材料，使用於氫能儲存裝置中，具備結構強度與耐壓特性。

