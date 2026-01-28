盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝

財經中心／廖珪如報導

摩根士丹利發表的最新半導體產業報告指出，成熟製程記憶體產業已確認進入上升循環的第三個季度，市場資金預料將由領先股轉向股價表現落後的族群（Laggards）。該行在維持華邦電為產業首選的同時，同步調升旺宏、力積電及中國兆易創新的目標價，看好其獲利追趕行情。

摩根士丹利分析師在標題為《成熟記憶體：落後者補漲》（Old Memory: Laggards Catching Up）的報告中表示，若將2025年第二季視為週期谷底，目前產業正處於復甦的中段。報告重申華邦電（2344）為「首選」（Top Pick），目標價維持在新台幣130元；南亞科（2408）雖近期財測低於預期，但被解讀為利空出盡的絕佳進場點，目標價維持298元。

報告特別點名旺宏與力積電將迎來強勁反彈：

大摩將旺宏目標價由72.5元上調至93元。報告指出，旺宏管理層決定延後3D NOR研發，轉而將8吋與12吋廠產能利用率拉升至滿載，以應對MLC NAND（eMMC）市場出現的「極度短缺」）。分析師預期，旺宏將自2026年第一季起受惠於產品漲價效應，獲利動能顯著轉強。

力積電轉型獲重估 風險仍存

力積電目標價獲大幅上修，由56元調升至77元。大摩指出，力積電與美光（Micron）的合作助其切入後段高頻寬記憶體（HBM）商機，加上資產處分的一次性收益，使其2026年每股盈餘（EPS）預估達8.31元。大摩因此調整估值模型，改採股價淨值比（P/B）1.7倍評價，認為目前股價尚未反映轉型效益 。

然而，報告也明確警示力積電面臨的下行風險。摩根士丹利指出，力積電的投資風險主要來自中國同業競爭加劇（特別是晶合集成Nexchip的競爭）以及消費性電子需求疲軟。若市場價格侵蝕速度快於預期，或庫存去化時間延長，在悲觀情境（Bear Case）下，投資人需留意供需波動對其毛利率復甦的影響。

