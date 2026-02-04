盤前／友達加入戰隊 低軌衛星20檔曝
財經中心／廖珪如報導
隨著太空通訊與人工智慧（AI）算力需求同步升溫，SpaceX 近期向美國相關單位申請部署多達 100 萬顆低軌衛星，並提出結合太陽能的「太空 AI 資料中心」構想，企圖從軌道端直接解決地面資料中心電力、散熱與頻寬瓶頸。市場分析認為，相關計畫若逐步推進，將為半導體、射頻通訊、光通訊與電力模組等產業帶來長期結構性需求，台灣供應鏈可望持續受惠。
從供應鏈結構來看，該計畫涵蓋 AI 晶片、射頻模組、通訊設備、封裝基板、光通訊與太陽能模組等多個關鍵環節，台廠在多項領域具備既有量產經驗與國際客戶基礎。近期，光電大廠友達（2409）「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」獲經濟部批准，計畫旨在因應全球低軌寬頻衛星（LEO broadband）應用需求，研發兼具衛星通訊功能與高透光特性的新型天線產品。未來產品將可從固定式家戶聯網設備開始，逐步拓展至車用、海事與航空等多樣化通訊場景。
太空級晶片與射頻模組：台積電先進製程與鐳洋封測優勢
在 AI 晶片與運算核心方面，台積電（2330）長期深度參與先進製程與 AI 加速器代工，被視為高效能運算與太空級晶片製造的關鍵支撐；聯發科（2454）則持續在客製化晶片與高整合度 SoC 領域布局。在射頻模組、天線與高頻元件領域，供應鏈完整度為台廠一大優勢。包括昇達科（3491）深耕低軌衛星微波與毫米波被動元件，同欣電（6271）具備射頻模組封裝與高頻測試能力；此外，鐳洋（6980）長期供應衛星與基地台用射頻模組，璟德（3152）則專注高頻被動元件與毫米波應用，皆為低軌衛星通訊鏈路中的關鍵角色。
通訊與封裝板材升級：光通訊星間鏈路（ISL）技術應用
在通訊模組與系統整合方面，啟碁（6285）、台揚（2314）、兆赫（2485）長期耕耘衛星通訊與基地台設備，具備地面站與終端設備整合能力；系統端則可見明泰（3380）相關布局。在封裝基板與 PCB 供應鏈上，華通（2313）、燿華（2367）、敬鵬（2355）具備高階通訊板與衛星板材製造經驗；CCL 方面，台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）則受惠於高速、低損耗材料需求升級。在光通訊與星間鏈路（ISL）應用上，光聖（6442）與亞光（3019）被市場視為具潛力的光學與高速傳輸元件供應商。
運算架構與能源變革：太空 AI 資料中心的長期產業影響
至於太陽能與電力模組，元晶（6443）提供衛星與地面站用太陽能模組，而接收站與資料中心端的電源系統，則可見康舒（6282）相關應用布局。整體而言，市場認為，SpaceX 百萬顆衛星與太空 AI 資料中心構想，並非短期題材，而是牽動運算架構、通訊模式與能源配置的長期產業變革。隨著低軌衛星進入密集部署期，台灣供應鏈在射頻、高速傳輸、封裝材料與系統整合等關鍵節點的角色，正逐步由「配角」轉為不可或缺的核心環節。
輝達供應鏈＋1 今宣布利多
熱門股／受惠SpaceX「Starship」 6台股報告一次看
個股／妖股回神 宅界最狂Palantir報告出爐
單身租屋友善免繳所得稅 財政部新制看過來
SpaceX以破紀錄規模併購xAI ! 馬斯克整合AI與太空產業版圖
火報記者 陳銳/報導 億萬富豪馬斯克宣布，旗下太空探索公司 SpaceX 已完成對人工智慧新創公司 xAI 的 …
盤前／Space X打造資料中心 受惠19檔
SpaceX近期提出百萬顆低軌衛星部署與結合太陽能的「太空AI資料中心」構想，旨在從軌道端解決地面資料中心電力、散熱及頻寬瓶頸。此計畫將為半導體、射頻通訊、光通訊與電力模組等產業帶來長期結構性需求，台灣供應鏈因具備量產經驗與國際客戶基礎，可望持續受惠。台積電、聯發科在AI晶片扮演關鍵，昇達科、鐳洋深耕射頻模組，啟碁、台揚布局通訊設備，華通、台光電供應高階板材，光聖、亞光專注光通訊，元晶、康舒投入太陽能與電力模組。這項產業變革將使台灣廠商成為低軌衛星產業不可或缺的核心環節。
黃仁勳90兆美元的豪賭｜達梭系統與NVIDIA打造史上最具規模的工業級AI經濟體
看好AI在認知領域的應用前景，達梭系統和NVIDIA 宣佈建立長期戰略合作夥伴關係，打造價值90兆美元的工業級AI經濟體，用意希望能為各行業的關鍵任務型人工智慧建構共享的工業架構。
SpaceX正式收購xAI！馬斯克預言未來AI運算將在太空完成
根據外媒報導，這項併購案將把xAI的先進AI能力，包含Grok聊天機器人與大規模訓練基礎設施，納入SpaceX的技術生態系，結合其火箭發射技術、Starlink星鏈衛星網路及深空探索計畫，目標不僅是提升技術綜效，也解決AI發展面臨的高能耗與運算資源瓶頸。xAI自2023年創立以來快速成...
軟體業憂被AI取代 股價大震盪 黃仁勳駁：不合邏輯
軟體業憂被AI取代 股價大震盪 黃仁勳駁：不合邏輯
觀點｜跟著馬斯克賺到外太空！SpaceX掛牌引爆低軌衛星潮，台灣兆元供應鏈誰是新寵兒？
SpaceX將啟動史上最大IPO，估值上看1.5兆美元。台灣則憑藉半導體優勢切入供應鏈，預計2029年衛星產值衝破兆元，開啟「地球外」的全新成長賽道。
德國擬砸1.3兆打造「百顆衛星軍團」 靠間諜衛星、雷射武器反制中俄
由於俄羅斯和中國的太空衛星所構成的威脅日益加劇，德國太空司令部司令表示，德國正考慮一項高達350億歐元的太空軍事支出計畫，涵蓋間諜衛星、太空飛機，以及具攻擊性雷射武器。
俄太空船緊貼歐洲關鍵衛星「伴飛」 歐官員控逾10顆已被截獲重要通訊
歐洲安全官員們認為，俄羅斯派遣2艘「盧奇」系列太空船，已攔截至少10多顆在歐洲上空運行的重要衛星的通訊，這不僅可能洩漏衛星所傳輸的敏感資訊，還可能讓莫斯科得以操控衛星的
NASA登月火箭燃料外洩 阿提米絲2號載人任務延期
美國國家航空暨太空總署(NASA)原訂本月執行「阿提米絲2號」(Artemis 2)載人繞月任務，未料2日進行測試時，注入火箭燃料槽的液態氫發生外洩，如今這項任務將延至3月進行。 綜合路透社與美聯社報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)指出，除了燃料外洩，測試過程中也出現地面音訊不時中斷，以及太空船關閉時間過久的問題。 艾薩克曼表示，距離太空發射系統(SLS)火箭上一次發射已超過3年，因此遭遇挑戰完全在預料之中，「這些測試的目的就是在飛行前找出問題，以確保發射當天擁有最高的成功率」。NASA團隊將根據測試數據解決問題，然後再次演練將燃料注入火箭的過程，目標是瞄準3月的發射窗口。 「阿提米絲2號」任務預計歷時約10天，屆時3名美國太空人與1名加拿大太空人將在不登陸的情況下繞行月球飛行，有望創下人類在太空中飛行距離最遠的紀錄，並為美國人再次踏上月球奠定基礎。
輝達供應鏈＋1 今宣布利多
NVIDIA與達梭系統合作開發跨產業「物理AI」架構，整合虛擬孿生技術與AI，使AI能理解並模擬物理法則，革新工業應用。黃仁勳稱物理AI為AI新前沿。此技術已獲Lucid、歐姆龍等企業導入，加速產品開發。該聯盟預期將徹底改變全球重工業，提升創新與效率。
