盤前／多頭來了 台股動能16檔
財經中心／廖珪如報導
台股十一月投資焦點轉向人工智慧（AI）與電力效率題材，市場氛圍在美中關係緩和與聯準會（Fed）政策轉向寬鬆之下顯著改善。富邦投顧在最新月報中指出，OpenAI 啟動 1.4 兆美元基礎建設計畫，推升全球 AI 伺服器與電源供應鏈需求，建議投資人聚焦 AI Server、電源與 HVDC 架構、低軌衛星及成衣製鞋等族群。
聯準會在 10 月 29 日如期降息 1 碼至 3.75%–4%，並宣布 12 月結束長達三年半的縮表計畫。儘管主席鮑爾強調政府關門造成數據延遲，尚未確定是否在 12 月再度降息，但市場仍預期年底降息機率高達 74.8%。富邦分析指出，美國總統川普將在年底任命新任 Fed 主席，貨幣政策方向預料將偏向寬鬆，以降低企業融資成本、支撐資本市場評價。
地緣政治方面，美中貿易緊張出現緩和跡象。中國在 10 月初擴大稀土出口管制後，美方一度將關稅總額調升至 130%，但因美國七成稀土供應仰賴中國，談判於月底「川習會」後出現轉折。雙方互有退讓——中國放寬稀土禁令並恢復進口美國黃豆，美國則下調芬太尼及港務稅，總關稅降至 47%。川普會後表示，雙方最快 11 月簽署新貿易協議。富邦認為，關稅政策對市場波動的影響已逐漸鈍化，2026 年股市有望回歸企業基本面。
AI 熱潮則是報告的主軸。OpenAI 於 10 月 28 日完成資本重組後，宣布啟動總額達 1.4 兆美元的 AI 基礎建設計畫，對應約 30GW 算力容量。富邦估計，該計畫涵蓋輝達（NVIDIA）5000 億美元 GPU 合作案、超微（AMD）2400 億美元認股權方案、博通（Avago）2500 億美元 ASIC 專案，以及軟銀 Stargate 計畫約 3000 至 5000 億美元。OpenAI 同時與微軟重新簽訂協議，取消其「首選雲端供應商」地位，為未來 IPO 鋪路。外媒推測 OpenAI 估值將上看 1 兆美元，成為史上最大科技上市案之一。
伺服器及供電股
富邦指出，AI 產業已進入「成也 OpenAI，敗也 OpenAI」的共生階段，全球科技巨頭及台灣供應鏈將與其緊密連動。輝達在 GTC DC 大會透露，未來五季（2025 年第 4 季至 2026 年第 4 季）Blackwell 與 Rubin 平台將創造 5000 億美元營收，相當於近 2000 萬顆 GPU Die 出貨，帶動台灣主要受惠廠商包括 台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231） 與 緯穎（6669）。隨著 AI 算力暴增，電力供應將成為新瓶頸。富邦看好高壓直流（HVDC）架構與高能效電源方案，點名 華城（1519）、台達電（2308）、光寶科（2301）、貿聯-KY（3665）、高力（8996） 為潛在受惠股。
低軌衛星和紡織
此外，低軌衛星市場在 SpaceX 與 Amazon Kuiper 加速發射下，第四季出貨回溫，相關標的包括 昇達科（3491） 與 華通（2313）。至於受關稅衝擊較深的成衣與製鞋族群，富邦預期隨廠商與客戶議價反映成本，營運可望回升，首選 振大環球（4441） 與 聚陽（1477）。
富邦總結指出，美中關係和緩、貨幣政策轉向寬鬆，以及 OpenAI 帶動的新一輪 AI 投資週期，將成為 2026 年全球股市三大推力。「投資人可提前布局 AI 伺服器與電源供應鏈，預期自 2026 年上半年起台灣企業將感受到強勁拉貨潮。」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多
熱門股／進擊的國巨 股價急升該抱嗎？
熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
其他人也在看
不重押科技股！數學老師17年練成「股息複利術」：靠1招年領130萬息
從韭菜到「存股老白」，身為數學教師、擁有4.8萬粉絲IG「Ryan爸爸理財誌」版主Ryan，早期並未重壓科技股，也沒鍾情於各式各樣的ETF，而是選擇金融股、民生類股與環保個股起家。他靠著17年投資經驗，不斷學習、調整策略，近幾年加大部位購入台積電、鴻海等強大護城河公司，規劃出「加、減、乘、除」的高效存股公式，如今他年領息超過130萬元。中時財經即時 ・ 1 天前
高市早苗改口 美日投資協議不重談
日本首相高市早苗1日表示，她無意重新談判與美國達成的5,500億美元投資方案協議。這意味著：日本將延續與美國總統川普政府所敲定的協議。中時財經即時 ・ 7 小時前
台股年底進場勝率高！高檔先避權值股「專家公開3大漲價題材股」又是記憶體 漲多還有戲？
時序進入11月，據歷史統計數據，台股在11月份上漲機率通常在六成左右，平均月漲幅來到3％，為相對容易出現上漲行情的月份之一；統一投信認為，美國聯準會（Fed）年底至明（2026）年預計都將保持寬鬆貨幣政策，充沛資金有望支撐股市表現，在AI整體需求強勁之下，也帶動台股企業獲利持續成長。中時財經即時 ・ 15 小時前
以日為師 黃國昌：聯合政府新啟示
記者傅希堯∕台北報導 日本新任首相高市早苗與日本維新會共組聯合政府，民…中華日報 ・ 6 小時前
全程漆黑！恐怖新作《障目》只能靠「聽覺」生存，官方竟建議玩家戴眼罩遊玩
由獨立遊戲開發者 Lizardry 製作、PLAYISM 發行的全新恐怖遊戲《障目》（Cling to Blindness），即將在 11 月 7 日於 Steam 正式推出。這款遊戲的最大特色是「必須全程矇眼遊玩」，玩家將在眼前一片漆黑的狀態下，只靠著聲音線索，在一座廢棄的村莊中完成一項神秘的儀式。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
和平國小畢旅「爽玩日本」5天只要5000元！校長證實：是真的
日前有家長分享，高雄市岡山區的和平國小即將於明年3月10日-14日到日本大阪舉行畢業旅行，令人驚訝的是，學生只需繳交5000元的低廉費用，即可享受為期5天的異國之旅，消息迅速引發社群網友熱烈討論，「現在轉學還來得及嗎？」太報 ・ 1 天前
AI先進封測需求強 日月光力成京元電資本支出大增
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封裝及測試需求強勁，台積電(2330)先進封裝產能持續吃緊，半導體後段專業封測代工（OSAT）台廠包括日月光、力成、京元電等，增加資本支出屢創新高，擴充先進封測產能，預期2026年業績成長可期。台積電董事長暨總裁魏哲家在10月中旬法人說明會中指出，AI晶片包括上游晶圓製造和後段封裝測試相關產能仍非常吃緊，先進封裝供不應求、供需仍不平衡，預期2026年台積電持續增加先進封裝產能。受惠AI和HPC晶片封測強勁需求，日月光投控(3711)今年數度上調資本支出規模，其中在機器設備部分，投控規劃再增加數億美元投資規模，因應客戶端明年的強勁需求。日月光投控日前預估，明年先進封測業績可再增加10億美元，其中約6.5億美元來自先進封裝、3.5億美元來自先進測試。日月光投控更看好半導體先進測試需求，財務長董宏思分析，增加的資本支出內容，主要是擴充AI晶片和非AI晶片的晶圓測試產能，預估2026年在成品測試端，投控也會有不錯業績表現。在先進封裝，董宏思指出，市場客戶需求強勁，先進封裝供應持續吃緊，因此除了CoWoS先進封裝外，其他中央社財經 ・ 1 天前
法人狂喊買！7大AI權值股最新獲利、多空價一次看
[Newtalk新聞] AI股進入獲利成長期，根據分析師陳昆仁最新獲利預估與多空關鍵價進行整理分析(每周更新如下)。市場法人共識的最新數據指出，多檔AI權值股在2025年預期將持續維持獲利成長動能，其中台積電、世芯-KY與緯穎的獲利表現最受矚目。 台積、聯發科領軍！AI晶片雙雄維持高本益比評價 台積電今年預估每股盈餘（EPS）約為63.6～64.6元，明年可望提升至75.5～79.9元，本益比約18.8倍。依據此評估，短線多空關鍵價落在1350至1530元區間。 同為晶片大廠的聯發科，今年EPS預估為66.7～75.6元，明年則有機會上看84.3元，以15.5倍本益比計算，多空關鍵價約在1280至1430元間。 鴻海、廣達、緯創穩健 在AI硬體代工族群方面，鴻海今年EPS預估13.6～16.1元，明年提升至16.5～18.6元，本益比13.8倍，多空關鍵價落在235～270元。 廣達與緯創維持穩健成長，廣達今年EPS預估分別為18〜19.7元；緯創今年EPS為7.9與8.8元。明年EPS分別預估22.6～25.8元、11.4～13元，兩者的多空關鍵價分別為278～314元與140～15新頭殼 ・ 11 小時前
電路發燙資金暴衝！台廠PCB產值明年上看1.3兆 臻鼎、台光電率先衝高價...法人喊進：下一波主流在這裡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI時代不只炒熱晶片與伺服器，連印刷電路板（PCB）產業也沸騰起來。隨著AI伺服器、邊緣運算與高效能晶片需求爆發，台灣PCB...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
記憶體飆風不減！三大法人10月橫掃這「指標大廠」近17萬張 聯電、鴻海都是補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數收在28233.55點，上漲2412.81點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月三大法人買進4兆3318.06億元、賣...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
AI蘋果股助攻 00878布局時機來了！5檔ETF一次看
[Newtalk新聞] 國泰永續高股息（00878）受惠台灣景氣回溫與AI資通訊出口暢旺，成分股中AI與蘋果概念占比過半，包括聯電、聯發科、日月光等熱門權值股。十月預計配息0.4元，兼具穩定股息與長期成長潛力，適合追求息收與資本利得並重的投資人。11月17日前布局，即可參與本季配息。 還有哪些熱門ETF值得關注？以下是國泰證期盤點市場聚焦5檔ETF。 國泰永續高股息（00878） 景氣對策信號升至三十五分，轉黃紅燈，台灣景氣回溫，AI資通訊出口暢旺。00878季配息與長期成長並存，成分中AI與蘋果概念過半，含聯電、聯發科、日月光等熱門股。10月預計配息0.4元，11月17日前買進可參與，股息與資本利得雙優勢。 群益台灣強棒（00982A） FED降息與貿易協商順利，資金偏多，台股受AI資本支出擴張推升。00982A同時掌握權值與中小型成長股，受惠規格升級與先進製程需求，靈活調整部位，擇低估族群布局，把握產業輪動帶來超額報酬，潛力可期。 富邦台50（006208） AI外銷動能強，九月景氣對策升至三十五分，轉黃紅燈，領先指標連2月走揚，景氣延續成長，大型權值仍吸引資金。富邦台五十受惠台積新頭殼 ・ 15 小時前
聯準會放鷹＋外資賣超台股 新台幣測試30.8關卡
美國聯準會（Fed）9月、10月二度降息、加上AI股題材續旺，10月台股大舉上揚，單月上漲2412.81點，收在28233.35點，顯示資金流入明顯、股市多頭氣氛佳。外資淨匯入或淨匯出備受關注，預計在外資賣超台股、新台幣貶值下，10月可能小幅淨匯出。匯銀人士指出，美中貿易戰雖然劃下...CTWANT ・ 7 小時前
他揭台積電「隱藏版弱點」 直呼日本國家隊機會來了
日本一名資深半導體工程師近日接受日媒專訪，分析日美中台韓的晶片大戰。他認為，台積電有一項隱藏版弱點，就是年輕一輩的服務精神不像老一輩，這讓日本晶片國家隊Rapidus有機會在小眾客戶方面突圍。太報 ・ 7 小時前
樂天桃猿》對開出的條件有自信 牧野幸輝：不只威能帝、魔神樂，今年4位洋將都會談
樂天桃猿洋將都在台灣大賽結束後返國，未參加今天封王遊行，關於明年洋將配置，尤其球迷最希望留下的「威能大帝」威能帝，領隊牧野幸輝有說明。TSNA ・ 8 小時前
熱門股／10月當紅族群 記憶體7檔旺什麼？
摩根士丹利估算，Google、亞馬遜、微軟、Meta 與 CoreWeave 今年 AI 基礎建設支出合計達 4,000 億美元，推升伺服器與 PC 更新潮，使 DDR5 記憶體需求暴增。Fusion Worldwide 指出，伺服器廠商對 DDR5 的拉貨速度遠超預期，價格正「以極快速度上升」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳首爾炸雞夜獨漏在韓供應一哥？ 媒體揭背後商業布局
每當輝達執行長黃仁勳宴請合作夥伴，外界不僅關注出席的對象，更在意到底誰「缺席」。日前黃仁勳與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在南韓首爾江南區共進「炸雞啤酒（Chimaek）」晚餐，照片迅速在網路上引發熱議。然而，這場被戲稱為「Chimaek高峰會」的聚會，卻少了一位關鍵人物——輝達HBM（高頻寬記憶體）最大供應商SK海力士的母公司SK集團會長崔泰源。中時財經即時 ・ 8 小時前
國家隊結帳高息ETF！0056遭重砍12萬張抱走47億 00878、00919全落難
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。根據「玩股網」數據，「國家隊」八大...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
美股反彈台積電ADR跌0.92％！ 聚焦MSCI季調、台股三萬點備戰
美股反彈收紅，但台積電ADR跌0.92％，AI主題持續輪動，本周將公布11月MSCI季度調整，投信法人表示，10月創高後指數進入震盪期，月季線多頭架構不變，指數仍有機會挑戰三萬點，短線預計在27,100～27,900點區間震盪，後續市場焦點將回到11月法人作帳與AI伺服器供應鏈財報，操作建議保持靈活。太報 ・ 4 小時前
無人機軍武商機起飛！「3台廠」火速卡位 搶攻千億國防大餅「這軍工龍頭」最被看好
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中美競逐不只在晶片戰場，如今連空中也成了新戰區。隨著無人機在戰場上扮演「低成本高殺傷」的新世代武器，各國無不加緊腳...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前