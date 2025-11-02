盤前／多頭來了 台股動能16檔

財經中心／廖珪如報導

多頭上攻台股，除了AI題材，傳產績優股也蠢蠢欲動。（示意圖／PIXABAY）

台股十一月投資焦點轉向人工智慧（AI）與電力效率題材，市場氛圍在美中關係緩和與聯準會（Fed）政策轉向寬鬆之下顯著改善。富邦投顧在最新月報中指出，OpenAI 啟動 1.4 兆美元基礎建設計畫，推升全球 AI 伺服器與電源供應鏈需求，建議投資人聚焦 AI Server、電源與 HVDC 架構、低軌衛星及成衣製鞋等族群。

聯準會在 10 月 29 日如期降息 1 碼至 3.75%–4%，並宣布 12 月結束長達三年半的縮表計畫。儘管主席鮑爾強調政府關門造成數據延遲，尚未確定是否在 12 月再度降息，但市場仍預期年底降息機率高達 74.8%。富邦分析指出，美國總統川普將在年底任命新任 Fed 主席，貨幣政策方向預料將偏向寬鬆，以降低企業融資成本、支撐資本市場評價。

地緣政治方面，美中貿易緊張出現緩和跡象。中國在 10 月初擴大稀土出口管制後，美方一度將關稅總額調升至 130%，但因美國七成稀土供應仰賴中國，談判於月底「川習會」後出現轉折。雙方互有退讓——中國放寬稀土禁令並恢復進口美國黃豆，美國則下調芬太尼及港務稅，總關稅降至 47%。川普會後表示，雙方最快 11 月簽署新貿易協議。富邦認為，關稅政策對市場波動的影響已逐漸鈍化，2026 年股市有望回歸企業基本面。

AI 熱潮則是報告的主軸。OpenAI 於 10 月 28 日完成資本重組後，宣布啟動總額達 1.4 兆美元的 AI 基礎建設計畫，對應約 30GW 算力容量。富邦估計，該計畫涵蓋輝達（NVIDIA）5000 億美元 GPU 合作案、超微（AMD）2400 億美元認股權方案、博通（Avago）2500 億美元 ASIC 專案，以及軟銀 Stargate 計畫約 3000 至 5000 億美元。OpenAI 同時與微軟重新簽訂協議，取消其「首選雲端供應商」地位，為未來 IPO 鋪路。外媒推測 OpenAI 估值將上看 1 兆美元，成為史上最大科技上市案之一。

伺服器及供電股

富邦指出，AI 產業已進入「成也 OpenAI，敗也 OpenAI」的共生階段，全球科技巨頭及台灣供應鏈將與其緊密連動。輝達在 GTC DC 大會透露，未來五季（2025 年第 4 季至 2026 年第 4 季）Blackwell 與 Rubin 平台將創造 5000 億美元營收，相當於近 2000 萬顆 GPU Die 出貨，帶動台灣主要受惠廠商包括 台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231） 與 緯穎（6669）。隨著 AI 算力暴增，電力供應將成為新瓶頸。富邦看好高壓直流（HVDC）架構與高能效電源方案，點名 華城（1519）、台達電（2308）、光寶科（2301）、貿聯-KY（3665）、高力（8996） 為潛在受惠股。

低軌衛星和紡織

此外，低軌衛星市場在 SpaceX 與 Amazon Kuiper 加速發射下，第四季出貨回溫，相關標的包括 昇達科（3491） 與 華通（2313）。至於受關稅衝擊較深的成衣與製鞋族群，富邦預期隨廠商與客戶議價反映成本，營運可望回升，首選 振大環球（4441） 與 聚陽（1477）。

富邦總結指出，美中關係和緩、貨幣政策轉向寬鬆，以及 OpenAI 帶動的新一輪 AI 投資週期，將成為 2026 年全球股市三大推力。「投資人可提前布局 AI 伺服器與電源供應鏈，預期自 2026 年上半年起台灣企業將感受到強勁拉貨潮。」

