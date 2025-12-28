盤前／川普將課銅關稅？ 搶貨台廠8檔

財經中心／廖珪如報導

基於銅材料為AI製程必須，但是國際情勢下銅礦出現供給不足的情形，導致美國總統川普開始考慮對銅課徵關稅，相關類股近期漲勢凌厲。（示意圖／PIXABAY）

法人報告指出，全球超過 45% 的精煉銅產能掌握在中國手中，供應鏈高度集中已成為戰略風險考量，使銅價對地緣政治變化的反應趨於敏感。近期美國總統川普亦表示，基於國安理由，2026 年可能重新審視銅關稅計畫，對進口銅課徵 50% 關稅，驅使交易商持續將大量銅運往美國，其他地區業者為爭奪供應亦展開競價。在聯準會啟動降息循環、美元走弱的背景下，法人認為銅價仍具走高空間。

台廠受惠標的包括 第一銅（2009）、南亞（1303）、台光電（2383）；銅箔與銅基材料相關個股則包括 榮科（4989）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝電子-KY（6672）、金居（8358）。

