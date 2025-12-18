盤前／搶進佈局低軌衛星三雄 壓力價一次看

財經中心／廖珪如報導

隨著 Starlink 持續提高衛星業務的垂直整合比重，自製比例逐年攀升，外包比例僅約二至三成，使既有供應鏈逐步收斂。在此背景下，台灣廠商轉而切入 Amazon Kuiper 與 Eutelsat OneWeb 等新一代低軌衛星供應鏈，台製零組件滲透率隨之提升。再加上歐美低軌衛星供應鏈去中化趨勢，以及低軌衛星約五至七年的壽命進入汰換週期，整體環境有利台灣零組件廠擴大營收規模。

昇達科（3491）受惠於美系低軌衛星客戶預計自 2025 年下半年至 2026 年陸續進入商業運轉階段，同時部分既有衛星已達五至七年使用年限，帶動重新發射與替換需求。公司亦持續擴充越南與台灣產能以因應客戶拉貨，有助於中期營收規模放大。技術面觀察，支撐價為 605 元，壓力價為 680 元。

華通（2313）為全球 HDI 板龍頭，2025 年產品組合正處於結構性轉型階段。在美系手機品牌進入傳統淡季之際，低軌衛星與 AI 伺服器／資料中心相關應用，已成為支撐獲利表現與未來成長動能的兩大核心引擎。技術面支撐價為 82.9 元，壓力價為 92.7 元。

燿華（2367）方面，2025 年產品組合出現明顯優化，其中低軌衛星為目前成長最快的產品線，且已切入兩家以上國際一線客戶，相關營收占比穩定維持在 15% 至 20% 區間，成為公司中期成長的重要支撐。技術面支撐價為 24.8 元，壓力價為 38.0 元。

