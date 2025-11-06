盤前／操作指數出爐 短線5檔當紅必收

財經中心／廖珪如報導

比之10月，台股11月開局震盪，投資人入手應謹慎。（示意圖／PIXABAY）

近期股市震盪，群益證券投顧認為，雖然台股長期持續看多，但是短線漲多拉回震盪。由於美國聯邦政府因預算案遲未通過引發關門危機邁入第5週，數十萬公務員被迫放無薪假、社福計畫停擺、企業凍結招聘、民眾消費信心等負面影響持續外溢，預期將導致美國經濟損失擴大；且Capital Group、摩根士丹利和高盛集團CEO陸續警告投資人應做好市場回測準備，市場擔憂股市過熱。

群益證券投顧報告分析，近期指數區間位於27500-28300，給投資人操作建議包括台積電未來營運前景佳、長期展望樂觀，台灣經濟基本面持續穩健，台股長線保持樂觀正向。但是風險在台股與美股屢創新高後，投資人居高思危心態濃厚，台股短線震盪難免建議擇優謹慎操作。

AI題材仍為主流

短線推薦個股包括川湖（2059）隨著各種AI模型以及CSP廠商持續發展擴張，包括GB200量產，以及GB300和ASIC需求放量提升，各項專案都有參與在其中，川湖2025、2026、2027年的成長趨勢都非常明確、南亞科（2408）DDR4價格大幅上揚，有助南亞科整體ASP提升，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，相關 HBM/DDR5需求佳，拉抬2025年DRAM需求。

京元電（2449）受惠於AI/HPC 晶片2025年需求強勁成長，營收可望較歷年大幅度增長，且2025年CoWoS先進封裝產能倍增，雲端AI高算力伺服器軟硬體投資持續大幅建置，有利AI終端應用產品推出。奇鋐（3017）散熱廠奇鋐受惠於ASIC伺服器開始量產並出貨，水冷板與關鍵零組出貨量增加，產品線由GB200平台延伸至GB300與CSP專案，水冷模組良持續提升，未來將加碼投資越南，已有3棟新廠開工。

群聯（8299）受惠於中國模組廠轉單、減產效應湧現、NAND原廠積極減產等利多加持，加上藉由優化產品組合，企業級SSD在2025年營收可望出現較大幅度成長，期群聯2025年營收可望年增逾18%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

