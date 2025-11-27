盤前／比誰籌碼多？ CPO概念股15檔

財經中心／廖珪如報導

AI帶動雲端資料中心高速傳輸需求，光通訊元件需求急速上漲，CPO概念股近期走勢強。近3日股價表現強勢的有聯亞（3081）、波若威（3163）及光聖（6442）等，近3日漲幅分別為27%、25%、17%。

近十日外資或投信買超較多的有聯亞（3081）、波若威（3163）及光聖（6442）。法人報告分析，近期市場熱門矽光子概念股包括聯亞（3081）、波若威（3163）、光聖（6442）、IET-KY（4971）、創威（6530）、眾達-KY（4977）、穎崴（6515）、光環（3234）、旺矽（6223）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、智邦（2345）、華星光（4979）、萬潤（6187）。

