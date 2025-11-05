盤前／玉山金身家大躍進 金融股13檔

財經中心／廖珪如報導

金融股成為大盤動盪時，穩健佈局的標的。（示意圖／PIXABAY）

台股5日跌399.5點，收在27717.06點，成交值新台幣5894.69億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超649.45億元。群益證券投顧報告認為，台股十月單月大漲近2413點或9.34%，不僅漲幅為今年單月最大，也是史上最強十月。然而本月首盤，3日甫開市，盤面最強勢的族群，並未延續十月強勢領漲的電子晶片相關個股，而是轉而由具有濃厚避險意味類股。

華南永昌證券，11月台股承壓，電子股漲多容易拉回，金融股撐盤機率高，加之金控傳出好消息，玉山金控及三商美邦人壽董事會5日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。此次通過於2026年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案尚需主管機關審議核可後方為生效。

廣告 廣告

金融股好消息 穩健13檔

玉山金有望躍升成台灣第五大金控，而總的來說，總觀台股大盤，金融股表現格外抗跌，呈現落後補漲表現。華南金（2880）以銀行為主體之華南金控公司，為台灣銀行界歷史最悠久的三商銀之一。富邦金（2881）台灣資產規模前二大的金控公司，旗下擁有富邦人壽與富邦產險、國泰金（2882）台灣資產規模前二大的金控公司，旗下有國泰人壽與國泰世華銀行、凱基金（2883）以投資銀行與證券業務為主之金控，並積極併購跨入商業銀行領域、玉山金（2884）以玉山銀行為主體之金控公司、元大金（2885）以證券業務為主體之金控，旗下元大證券為台灣最大券商。

兆豐金（2886）具有國營背景之金控公司，旗下兆豐銀行為主要企業聯貸銀行、台新金（2887）以消費金融業務為主體之台新金控公司、國票金（2889）台灣唯一以票券業務為主體之金控公司、永豐金（2890）以銀行為主體之大型金控，旗下另有證券與投信業務、中信金（2891）台灣資產規模前四大金控之一，旗下中信銀行為最大信用卡發卡銀行、第一金（2892）台灣前三大官股金控之一，旗下第一銀行為歷史悠久的三商銀之一、合庫金（5880）具國營背景的金控公司，金融資產規模名列台灣前六大。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

美股盤前／美超微財報 訂單後市一次看

普發一萬消費動能來啦！ 龍頭的他賺飽飽

新聞幕後／看跌輝達和Palantir 大賣空狂人再出手為哪樁？

