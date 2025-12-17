盤前／籌碼不安定？ 6檔績優可緊抱

財經中心／廖珪如報導

從短期融資看來籌碼面不安定，近期股市動盪大，法人推6檔績優股，從台積電到穩吃世足訂單的傳產股志強，供投資人參考。示意圖／資料照

近期台股受美股科技股承壓影響再度出現回檔走勢，不過指數仍位於季線之上，依舊維持多方型態，惟研判短線技術指標可能出現整理格局，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，靜候市場換手整理並持續留意季線支撐力道。而上市櫃公司全年獲利及可發放現金股利有機會創下歷史新高；聯準會12月降息1碼。根據近20年資料顯示，1月份漲跌機率各半，平均跌幅在0.34%，其中2008年到2010年跌幅較大，分別為11.58%、7.48%及6.69%；而漲幅最大在2023年，來到7.98%，其次則是2012年的6.29%。

整體而言，保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，楊立楷表示，在AI供應鏈加持之下，台股盈餘成長持續看旺，特別是全球主要雲端服務供應商(CSP)持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，根據研調機構預估，2026年台股企業盈餘成長率可達19.7%，其中電子股更有21.8%的成長空間。

短線融資增加 籌碼不安定度大

雖然基本面良好，不過近期上市融資餘額由9/26的2,715億元至12/15的3,318億元共增加603億元（+22.2%），此區間指數由25,469點上漲至28,568（+12.16%）．短線融資增幅已大，籌碼不安定度增加，大盤震盪機率增加。

法人認為若抱股過年可選2026動能強勁包括台積電（2330）AI需求強勁，本季匯率有望優於財測並挹注獲利、信驊（5274）同步受惠Nvidia與CSP廠自製ASIC的AI趨勢、台燿（6274）受惠Trainium3 gain share及800G交換器放量、南亞科（2408）受惠記憶體供應吃緊，報價持續上揚、貿聯-KY（3665）資料中心Scale Out帶動運算單元互連需求成長、志強-KY（6768）2026年世足賽拉貨週期。

