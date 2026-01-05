盤前／籌碼續強 傳統記憶體供給9檔

財經中心／廖珪如報導

記憶體類股隨著國際大廠持續將產能重心轉向高毛利的 HBM 與先進記憶體產品，傳統型與利基型記憶體供給受到排擠，2026 年整體市場結構有望維持偏緊，價格支撐力道延續，有利於台灣相關業者獲利表現。（示意圖／PIXABAY）

在 AI 應用持續擴張、國際大廠產能加速轉向 HBM 的背景下，市場普遍看好 2026 年記憶體產業可望延續賣方市場格局，相關供應鏈營運表現備受關注。業界指出，台灣 NAND Flash 控制 IC 廠群聯（8299）先前已公告，自結 2025 年 11 月營收年增達 62%，獲利大幅成長 6.45 倍；記憶體模組通路商威剛（3260）11 月營收年增約 60%，獲利年增幅度更超過 15 倍；記憶體封測與相關業者十銓（4967）11 月營收年增 78%，淨利年增率亦突破 10 倍，顯示終端需求回溫與報價上行效應已實質反映在財務表現上。

傳統型記憶體供給遭排擠 進補台股

法人分析，隨著國際大廠持續將產能重心轉向高毛利的 HBM 與先進記憶體產品，傳統型與利基型記憶體供給受到排擠，2026 年整體市場結構有望維持偏緊，價格支撐力道延續，有利於台灣相關業者獲利表現。觀察台股盤面，近期包括力成（6239）、華東（8110）、福懋科（8131）、南茂（8150）、創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等記憶體與封測、模組族群，均成為資金關注焦點。法人認為，在報價趨勢未明顯反轉前，相關族群接單能見度與營運動能仍具支撐。

整體而言，記憶體產業在 AI 需求帶動下，正由過往高度循環走向結構性改善階段，後續將持續關注 HBM 供需變化、價格走勢，以及台廠在產品組合與客戶結構上的調整進展。

