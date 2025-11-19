盤前／豐收年科技日前 鴻海夥伴16檔

財經中心／廖珪如報導

鴻海集今年科技日（HHTD）規模創歷史新高，將展示AI時代的「六個最」與「六個更」。（圖／翻攝自鴻海網站）

鴻海集團「2025 科技日」（HHTD25）將於11/21~22在南港展覽館登場，活動主軸聚焦「三大智慧平台結合AI 技術應用」，展出AI工廠、機器人、半導體等九大主題成果，以及3+3+3轉型策略下的整體進度。鴻海表示科技日主軸聚焦機器人技術及場域應用願景、與客戶夥伴的技術合作落實，以及創新速度與科技領先地位。

法人指出，外傳鴻海將公開最新AI人型機器人並正式揭曉機器人聯盟，除集團內部成員外，還有上銀、東元，以及和大、盟立、宇隆、新代、富田等。一焦點是AI基礎建設布局進程，董事長劉揚偉表示根據OpenAI期望是每週能生產1GW算力，相當約500億美元投資，反映市場對於算力的強烈需求，他預告將公布與OpenAI的合作進展。

推薦鴻海夥伴類股包括：東元（1504）、和大（1536）、宇隆（2233）、鴻海（2317）、廣宇（2328）、鴻準（2354）、盟立（2464）、正達（3149） 群創（3481）、乙盛-KY（5243）、凌華（6166）、樺漢（6414）、瑞祺電通（6416）、GIS-KY（6456）、中揚光（6668）、新代（7750）。

