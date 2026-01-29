盤前／鋼鐵股大回神 中鋼新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

隨著歐美鋼價回升、下游接單動能轉佳，台灣鋼鐵龍頭 中鋼 營運雖仍處調整期，但中長期市況有望迎來轉機，維持「買進」評等，目標價24元，隱含約16%潛在上漲空間。(圖：中鋼提供)

鋼鐵產業短期仍面臨成本與需求壓力，但市場環境已逐步出現改善跡象。市場分析認為，隨著歐美鋼價回升、下游接單動能轉佳，台灣鋼鐵龍頭 中鋼 營運雖仍處調整期，但中長期市況有望迎來轉機，維持「買進」評等，目標價24元，隱含約16%潛在上漲空間。

4Q25表現優於預期 本業虧損壓力暫緩

中鋼2025年第四季營運表現優於市場原先預期。儘管單季營收因鋼品銷量與均價不如原先估計而承壓，但在煉鋼成本略降、鋼價回升帶動存貨跌價回沖，以及轉投資風場貢獻一次性補償收益等因素挹注下，單季營業利益轉為小幅正數，虧損明顯收斂。市場解讀，雖然鋼鐵本業尚未全面回溫，但最壞時點已過。

廣告 廣告

1Q26本業仍承壓 需求回溫有助支撐銷量

展望2026年第一季，鋼鐵本業營運仍將面臨壓力。雖然農曆年因素影響工作天數，但在歐美鋼價回升、外銷急單增加帶動下，中鋼整體鋼品銷量可望維持與前一季相近水準。不過，由於原料成本走升幅度高於鋼價調漲，煉鋼毛利仍將承壓，加上轉投資發電貢獻季節性下滑，短期獲利表現仍不易顯著改善。

2Q26能否好轉 關鍵在需求回升力道

市場分析指出，2026年第二季營運走勢，將取決於需求復甦幅度能否有效抵銷原料成本上升。近期鐵礦與煤炭價格仍處高檔，推升用料成本，但歐美鋼價已有回溫跡象，亞洲鋼價則有望在年後隨庫存回補與政策利多發酵而轉強。若後續盤價調整幅度足以反映成本變化，鋼鐵毛利結構有望逐步改善。

評價與風險

市場分析認為，中鋼身為台灣最大鋼廠，雖然短期本業仍承壓，但在市況回溫預期下，目前評價水準仍處於歷史區間相對低檔，具備中期修復空間。主要風險包括全球鋼鐵需求復甦不如預期，以及中國粗鋼減產政策成效不彰，仍可能影響產業供需結構。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台企赴美33會抨擊掏空台灣 經濟部回嗆！

黃仁勳來了！口袋掏「這個」 全場搶拿

盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝

熱門股／CPO漲勢整齊 台股9強必收

