盤前／馬斯克加持機器人出貨 台股10檔

財經中心／廖珪如報導

特斯拉生產的Optimus逐漸成熟。（圖／翻攝自特斯拉官方YT）

研究機構 Counterpoint Research 指出，隨著物理 AI 應用推動 AI 進入實體互動階段，全球人形機器人市場正進入高速成長期。該機構預估，人形機器人出貨量將從 2025 年的 1.82 萬台，在 2030 年成長至 25.6 萬台，五年複合成長率高達 69.7%。隨著特斯拉加速投入人形機器人布局，執行長馬斯克也多次強調，特斯拉未來有望有八成價值來自機器人事業，引發市場對相關供應鏈的關注。

廣告 廣告

在台灣資本市場中，法人評估，多檔具備機器人、光機整合、精密元件、伺服器組裝或感測器技術的企業，被視為人形機器人趨勢下的受惠族群，包括：大立光（3008）、微星（2377）、上銀（2049）、台灣精銳（4583）、亞光（3019）、所羅門（2359）、廣宇（2328）、廣運（6125）、佳能（2374）、和大（1536）等。其中，大立光在光學模組領域具長期研發優勢，上銀則為台灣指標性的精密機械與機器人關鍵零組件供應商，所羅門與廣運等公司則於智慧製造與設備整合領域具有深度參與。

市場人士指出，人形機器人的關鍵技術涵蓋光學、感測器、AI 運算、動態控制、精密傳動與伺服技術，台灣供應鏈在光電、機構件與伺服系統上具完整布局，將隨著國際品牌加速進入量產節奏而受惠。近期在全球科技大廠擴大機器人資本支出帶動下，相關概念股交易量提升，成為盤面觀察焦點。

法人分析，隨著 AI 從雲端計算轉向更接近實體場景的應用，人形機器人將成為下一階段的產業發展主軸之一。台廠的光機電整合能力與完整的上中下游供應鏈結構，使其有機會在全球機器人市場擴張中扮演重要角色，在 2025 年至 2030 年的快速成長期中取得市占提升的機會。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

獨家／宏都拉斯哭了！ 不只白蝦「它」也遭殃

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

台積退休大將帶2nm機密投靠英特爾？ 前董事回應了！

靠關鍵字賺一波 技巧不藏私！

