盤前／馬斯克送AI到太空 低軌衛星8檔起飛

SpaceX主要業務是火箭製造、發射服務以及Starlink衛星通訊，已具備製造、發射、回收、復用運載火箭能力，能發射載人飛船及衛星進入軌道。馬斯克近期提出透過SpaceX將AI伺服器送入太空構想，據悉，此次籌資目的除持續擴大Starlink衛星通訊服務版圖擴張外，建置太空AI資料中心，結合Al題材後的SpaceX身價大幅看增，相關低軌衛星概念股跟著受惠。

材料、線束

在台灣供應鏈方面，電子焊接材料製造商昇貿（3305）提供低軌衛星認證用低溫焊料，為台灣少數能供應此類高可靠度材料的廠商之一。昇達科（3491）則專注微波與毫米波元件，供應衛星載具與地面站所需的關鍵零件，包括微波、毫米波元件與 LNB，被視為低軌衛星通訊核心零組件供應商。

維熹（3501）提供低軌衛星地面接收設備所需的電源線與線束，不過法人也指出，公司近年業務策略趨於保守，衛星相關訂單對整體營運貢獻仍有限。新復興（4909）主要產品為低軌衛星使用的高頻、高功率放大器相關零組件，如陶瓷基板，並積極瞄準衛星通訊產品商機。

事欣科（4916）則透過系統整合策略切入 SpaceX 供應鏈，提供衛星通訊用 PCB、PCBA，以及機電整合與系統組裝服務。陶瓷基板與封裝模組廠同欣電（6271）長期深耕高頻無線通訊與混合積體電路模組封裝，其陶瓷基板技術廣泛應用於低軌衛星射頻模組與地面站設備。

網通、射頻

終端設備方面，網通設備大廠啟碁（6285）供應 Starlink 等低軌衛星地面接收端用戶設備，包括 CPE 與 Router，隨著衛星通訊用戶數持續成長，相關需求同步擴大。射頻 IC 設計公司宏觀（6568）則聚焦低軌衛星通訊相關射頻晶片研發，未來有機會間接打入 SpaceX 與 Amazon 等供應鏈，受惠於衛星通訊晶片需求成長。

法人認為，在 AI 應用場景不斷擴張、低軌衛星商轉規模持續放大的背景下，SpaceX 及其供應鏈的產業地位有望進一步鞏固，相關台廠中長期營運動能仍值得關注。

