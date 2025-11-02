盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多

財經中心／廖珪如報導

台股光輝10月寫歷史，11月基本面良好，多頭動能強，留意題材。（示意圖／翻攝自XXX）

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28000點大關之上，本週指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。

展望11月台股，郭明玉分析，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股進入11月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期之消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

廣告 廣告

郭明玉表示，從美股科技大廠財報分析，亞馬遜公布第三季財報獲利高於預期，雲端業務AWS年增20.2%強勁成長，重返疫後最高成長率，反映企業AI投資需求暢旺，全年資本支出上看 1250 億美元、年增超過 40%，讓AI族群吃下定心丸，此外，蘋果也繳出亮眼財報，執行長庫克更樂觀預期iPhone 17系列強勁需求的帶動下，本季營收有望成長10%以上。截至目前S&P 500企業累計已公布財報家數來到303家，獲利優於預期達250家，比例82.5%，下週將登場的重要科技大廠包括AMD、高通等。

郭明玉認為，隨著市場對貿易摩擦的疑慮逐漸消散，AI產業持續蓬勃發展，台灣在半導體與伺服器供應鏈中的關鍵角色受到國際資金青睞，下半年外資明顯回流台股，不僅推升成交量，也帶動指數走勢轉強，成為台股多頭的重要推力，受惠全球AI需求持續升溫，企業獲利展望不斷上修，AI族群年增率更有機會達到32%，第四季選股可朝技術與產品具有競爭力之產業與個股，產業以晶圓代工、 AI 伺服器、電源、散熱等電子零組件、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學 、IC 設計等為主。

PCB 8檔可期

兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。報告指出，AI伺服器主機板層數將由現行的20層逐步提升至30至50層，厚度與鑽孔數同步增加，製程難度明顯提高。兆豐看好金居（8358）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）及健鼎（3044）等廠商，受惠於高階板材與載板升級趨勢。另包括臻鼎-KY（4958）、定穎（3715）與華通（2313）等積極切入AI供應鏈的業者，也具營運轉機題材。

資金回顧 不宜追多

而回顧10月底題材,華南永昌證券列出近期10日漲多股前15名，分析指出，標的高檔易震盪，不宜過度追多。包括勝昱（4304）台灣EMI電磁波屏隔材料第一大廠、虹揚-KY（6573）二極體及橋式整流器製造商、雙鍵（4764）全球前三大光固化起始劑生產商、桓鼎KY（5543）亞洲知名金屬龍骨生產廠商、晶焱（6411）台灣首家靜電放電防護IC設計公司、營邦（3693）台灣伺服器機箱兼系統平台服務商。

南亞科（2408）台塑集團旗下DRAM大廠、瑞基（4171）全球最大蝦類白點病毒檢測試劑廠、寶得利（5301）主營餐飲與珠寶銷售經營、國巨（2327）全球被動元件供應商，亦為全球晶片電阻大廠、中工（2515）威京集團旗下建築工程廠商、州巧（3543）專注LCD TV面板沖壓件製造商、勤誠（8210）台灣伺服器機殼龍頭廠、至上（8112）主要代理品牌以SAMSUNG為主之IC通路商、佳總（5355）多層電路板供應商。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／進擊的國巨 股價急升該抱嗎？

熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔

熱門股／10月當紅族群 記憶體7檔旺什麼？

