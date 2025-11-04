盤前／AI伺服器大出貨 BBU 7檔跟飛

財經中心／廖珪如報導

Al資料中心將邁入800VDC，BBU單顆模組規格必須從現行5.5kW升級至12kW，甚至朝25kW邁進，成為推升BBU營運成長另一重要動能。近年各國加速建設AI，使得AI資料中心耗電量較2年前成長超過1倍，研究機構預估2030年AI伺服器耗電量將從目前61TWh成長4倍至306TWh，BBU也將成為AI伺服器的標準配備。

觀察台系供應鏈，主要受惠個股包括光寶科（2301）、台達電（2308）、錸德（2349）、正崴（2392）、順達（3211）、加百裕（3323）及西勝（3625）。群益證券投顧分析，領頭者輝達（NVIDIA）GB300系列人工智慧伺服器正式啟動出貨，市場預期將推動輔助電池模組（BBU）滲透率快速提升，帶動台系供應鏈營運升溫。群益投顧指出，隨著能耗與運算效能同步提升，2026年BBU市場規模可望較目前成長50%，將有利相關電源與散熱廠商營收表現。

伺服器出貨 助攻BBU概念股

報告指出，輝達下一代伺服器平台Rubin Ultra的機櫃功耗預估達600kW，較GB300的145kW大幅成長，將加速高壓直流電（HVDC）電力架構導入。Google與Meta等主要雲端服務供應商（CSP）也同步推進相關建置，預料AI伺服器供應鏈成長將更為明確。市場對亞馬遜與Meta伺服器供應鏈布局持續偏多，顯示市場正關注新一輪AI伺服器升級循環的帶動效應。分析師認為，隨GB300出貨量提升與Rubin Ultra進入設計階段，台系電源、機構件與散熱供應商將成為AI伺服器基礎建設的重要推手。

