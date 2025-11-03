盤前／AI伺服器大建置 帶旺台檔6強
財經中心／廖珪如報導
美系四大雲端服務供應商（CSP）—微軟（Microsoft）、Meta、Alphabet（Google）與亞馬遜（Amazon）—再度大幅上修2025至2026年AI相關資本支出，帶動全球伺服器與運算設備需求進入新一輪高增長期，國泰期貨最新產業報告指出，台系供應鏈包括鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）與神達（3706）等同步受惠。
報告顯示，四大CSP合計資本支出年增率達58%與27%，全數進入「千億美元」級距。其中，微軟2026年資本支出年增上看45%，同步強化AI與非AI基礎建設；Meta第三季資本支出達193.7億美元、年增111%，全年預期將達700至720億美元，並於2026年突破1,000億美元；Alphabet第三季資本支出240億美元、年增41%，全年上修至910至930億美元；亞馬遜第三季資本支出342億美元、年增37%，全年上看1,250億美元，主攻AI晶片、資料中心與電力設備，預計2027年底算力將翻倍。
國泰期貨指出，三大CSP的「在手履約義務」（RPO）為年營收2至3.3倍，顯示訂單可支撐兩至三年且仍持續增加。報告並強調，儘管雲端營益率短期受投資影響下滑，但幅度僅屬個位數。微軟與AWS雲端業務營益率分別約四成與三成五，Google Cloud則在第三季營益率季增3%，反映AI導入後的獲利效益。雲端營收方面，AWS第三季營收年增20%，創11季新高，Trainium 3晶片預計2026年初上市；Microsoft Azure年增40%，AI應用已貢獻約7%營收；Google Cloud營收達152億美元，季增12%、年增34%，新增企業客戶亦年增34%。
AI供應鏈轉移
在供應鏈方面，輝達（NVIDIA）於GTC華盛頓大會宣布AI供應鏈移轉至美國，Blackwell平台開始小量出貨，總量達600萬個晶粒（約300萬顆晶片），折合約4萬櫃伺服器。國泰期貨預估，Blackwell與Rubin合計出貨將達1,000萬顆晶片，帶動2026年AI伺服器需求年增率維持70%至80%。報告指出，台系伺服器ODM與關鍵零組件廠將直接受惠，包括鴻海（2317）與廣達（2382）持續擴大AI伺服器產能；緯穎（6669）出貨動能強勁，預期第四季出貨將再創高；技嘉（2376）受惠企業級GPU伺服器需求轉強；嘉澤（3533）受惠高速連接器與散熱設計升級；神達（3706）則因企業運算伺服器訂單回升，業績同步向上。
國泰期貨預期ODM廠第四季進入AI強勁成長期，GB機櫃出貨量將達1.2至1.3萬櫃，2026年出貨可望上看2.4萬櫃，VR伺服器則達5.5至6萬櫃。隨產能開出與CSP持續擴建資料中心，ODM營收將自第四季起逐季攀升。報告總結指出，AI伺服器供給仍遠低於需求，四大CSP加碼投資將延續整體供應鏈成長力道，2026年有望成為AI基建全面爆發的一年。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
造船、綠能崛起 台灣怎麼賺？
盤前／多頭來了 台股動能16檔
盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多
其他人也在看
網球》「職業這條路非常辛苦」孟慶洋力挺好友吳東霖新品牌
台灣好手孟慶洋今在三太子盃男單亮相，身穿吳東霖自創品牌的戰袍，他表示，職業選手這條路艱辛又孤獨，因此必須力挺好友。吳東霖今年創立個人品牌，推出運動服飾，與他有好交情的孟慶洋今就穿著好友的戰袍上陣，他在不敵澳洲好手麥凱布（James McCabe）的賽後記者會提到，「自己好兄弟的品牌，一定要相挺，也希自由時報 ・ 7 小時前
參戰雙11、普發萬元 行動支付加碼狂給40%
綁定玉山聯名卡後在PChome站內消費，最高回饋衝13.5%(圖/Pi拍錢包 提供)卡優新聞網 ・ 1 小時前
一文看懂／散熱雙雄受外資狂讚 長線價值曝
這一陣子，外資對散熱族群的態度有點異常，一份報告接著一份，每天都在看到奇鋐（3017）、雙鴻(3324)連續被升評，甚至有維持差不多EPS預估，就直接調高目標價，整個散熱族群的預估都被往上拉。當然你也可以看成是外資聯合在炒作，或是法人看好AI題材，但實際上，這背後的邏輯可能也是整個AI硬體架構正在進入「熱臨界點」後，供應鏈被迫重估的一場產業位移。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台塑四寶最先翻身的會是它？3主力產品跟上AI大浪 謝金河看好產業熱潮：大缺貨
AI產業帶動的算力需求讓記憶體產業重現榮景，歷經近幾年低迷的DRAM市場，隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）需求暴增，價格自谷底反彈，台塑四寶的南亞科股價也顯著提升。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，記憶體大浪讓南亞科股價飆漲，是南亞的新轉捩點，最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司。謝金河提到，他的好同學彭福榮以南亞副總經理職銜，成為接替吳嘉昭的南......風傳媒 ・ 15 小時前
瀚宇博：客戶持續追單！ AI高階產品訂單能見度直到2027年
PCB廠瀚宇博（5469）與精成科（6191）共同召開法說會，瀚宇博總經理陶正國表示，客戶持續上修訂單，明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，為因應客戶2027年的需求，公司提早在今明兩年進行產能擴充。自由時報 ・ 13 小時前
吹太大？他嫌台灣「外國遊客必去景點」超普 掀正反兩派論戰
近日，有網友在論壇PTT的Gossiping版問卦「日月潭真的超普是不是吹太大了？」網友表示，雖然日月潭「算漂亮」，但國外相似景色並不少見，可是一堆外國人來日月潭好像看到哈爾施塔特，讓他直呼「拜託，吹太大了吧？」鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
【普發現金】1萬別亂花 這三檔混搭幫你小錢生大錢！
錢錢要發下來了，普發1萬元11/5起開放登記，最快11/12入帳，各大電商趁勢搶推雙11購物優惠，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、股市可望延續這波漲勢，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」；或另一檔風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)」；以及超過百萬人都擁有的國泰永續高股息(00878)、三檔零股搭配兼具進攻與防守。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
盤後籌碼／外資賣超84億 面板、記憶體這幾檔又被倒貨了
外資（3）日雖轉為賣超84.5億元，三大法人合計賣超85億元，但台股在權值與金融股撐盤下仍強彈101.24點，收在28,334.59點，成交量5,623億元。整體盤勢受美股財報偏多激勵，但國際政經局勢波濤洶湧，美最高法院將於11月5日開啟關稅辯論、聯邦政府關門危機未解，每天造成經濟損失達150億美元，聯準會主席鮑威爾談話偏鷹、川普又放話要重啟核試，市場避險氣氛升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
目標價喊上280元！這「半導體封測龍頭」6天猛飆28%被盯上 川湖、穎崴同列13檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（31）日終場下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，證交所公布13檔注意股。半導體封測龍頭日月光投...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 19 小時前
AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關
受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9......風傳媒 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 16 小時前