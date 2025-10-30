盤前／AI帶來電力荒 重電5檔必收

財經中心／廖珪如報導

全球重金投資AI建設不手軟，大幅推升電力需求，能源供應恐成AI發展瓶頸，OpenAI、Google、微軟等科技巨頭紛紛警告電力不夠用，現在若不積極進行電力基礎建設，未來數年勢必出現電力荒。OpenAI執行長奧特曼更高喊在AI時代下，「電力就是新石油」，強調能源供應將成科技競賽的決勝要素，更是打造AI基建的關鍵策略性資產。

隨著美中在AI算力競賽中加速擴建電力基礎設施，市場分析指出，台灣具備長期電力建設與電力設備製造經驗的企業，有望在未來數年受惠於全球電力轉型浪潮。根據群益投顧研究部指出，OpenAI日前向白宮提出報告指出，中國2024年新增發電量高達 429GW，遠超過美國的 51GW，顯示美國若要在AI基礎設施競賽中保持優勢，未來每年新增電力需求至少應該100GW。

全球正迎來新一波能源轉型與核能復興潮，儘管台廠不太可能直接參與核電建設，但在電力系統、智慧電網、變壓器與儲能領域擁有豐富經驗與技術實力的企業，仍具長期成長潛力。

雖然台廠難參與興建 支撐力可期

在相關族群中，士電（1503）、東元（1504）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519） 被視為最具代表性的電力設備廠。群益指出，全球AI數據中心耗電需求急遽增加，將帶動包括高壓變壓器、智慧電網、儲能與電力傳輸系統等關聯產業的長期需求。雖然台廠短期不太可能直接參與海外大型電廠興建，但在電網建設、變壓器製造與儲能模組整合領域的技術與經驗，將成為AI時代能源基礎設施的重要支撐力量。

報告總結指出：「台灣電力設備廠長年在電網工程、電力控制與高壓輸電系統累積的經驗，使其有機會在AI伺服器能耗與再生能源轉型並行的趨勢下，成為下一波能源投資浪潮的受益者。

