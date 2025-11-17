盤前／CPO輪動又來 概念股10檔

財經中心／廖珪如報導

全球雲端與資料中心對高速光通訊元件需求急速上升，使得「矽光子概念股」成為台股多頭近來追搶的重點。今年半導體大展上，矽光子運用於封裝成為熱門話題，在各家大廠競相投入研究的環境下，國票投顧報告指出，隨著AI資料中心資料傳輸量急劇上升，傳統電訊號傳輸在速度與能耗上均遭遇瓶頸，光通訊技術已成為AI伺服器架構升級的核心方向。其中，共同封裝光學（CPO）將電與光整合於同一載板，成為AI時代資料傳輸的關鍵技術趨勢。

隨美系雲端服務商（CSP）在2026年前加速導入低功耗、高速傳輸架構，台灣光電封裝廠商可望在AI伺服器供應鏈中扮演關鍵角色。華南永昌證券指出，CPO光聖創高，其餘落後補漲，短線偏短多操作包括光聖（6442）、上詮（3363）、華星光（4979）、汎銓（6830）、環宇-KY（4991）、波若威（3163）、聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、立碁（8111）、聯鈞（3450）。

