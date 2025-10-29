盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛

財經中心／廖珪如報導

鴻海近期旺得不得了，與其在美國佈局及輝達合作有密切關聯。圖ComputeX2025 鴻海劉揚偉 輝達黃仁勳（圖／記者鄭孟晃攝影）

輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳於台灣時間29日華盛頓 GTC 大會中重申對人工智慧（AI）長期發展的樂觀態度，駁斥市場對「AI 泡沫」的擔憂，並預期公司新一代晶片在未來數季將創造高達 5,000 億美元營收，帶動台系 AI 供應鏈普遍走強。黃仁勳表示，企業願意為 AI 工具付費，反映真實市場需求，AI 將徹底改變全球經濟結構。他指出，目前市場對 AI 投資的疑慮「被過度放大」，實際應用正快速擴張至工業、運輸、能源與自動化領域。消息激勵輝達股價大漲近 5%，市值突破 5 兆美元。

群益證券投顧指出，此次發言緩解市場對 AI 投資泡沫的恐慌情緒，對台灣供應鏈帶來正面激勵效應。主要受惠廠商包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）、華碩（2357）、神達（3706）、華擎（3515）及緯穎（6669）。群益報告認為，黃仁勳提到的5,000億美元營收預期，將推動AI伺服器建置需求持續上升，台系代工與零組件廠有望延續動能至2026年。法人預期，鴻海與廣達將受惠輝達新平台Rubin與Blackwell伺服器量產，緯穎與技嘉則因高階AI伺服器設計出貨增加，營運前景持續看俏。

