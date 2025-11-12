盤勢／沒站穩28000點 台股交易4重點
財經中心／廖珪如報導
在面臨費半結束一日反彈及Nvidia、台積電ADR同步走跌壓力下，中信投顧分析，12日台股意外連動鄰近亞股跟強不跟弱，指數開高百點展現收復28,000點關卡企圖心，終場台股以上漲162點收在27,947點，28,000點曇花一現，而成交量能則持平落在5,600億元左右，量價表現尚屬平穩；OTC上漲2.12點收在258.82點，漲幅0.83%，成交量1,328億元。
特用化學(資金輪動):
台積電(2330)高階製程持續推進，特化需求及國產化長多趨勢不變，國精化(4722)、台特化(4772)反彈季線有撐，而新應材(4749)亦見短線跌深反彈，指標訊號均處低檔。
被動元件(跌深反彈):
產業長線受惠AI伺服器零件升級趨勢，族群普遍具低基期優勢，國巨*(2327)維持高姿態整理伴隨指標降溫，華新科(2492)、臺慶科(3357)延續短彈趨勢，指標低檔翻多。
PCB-載板(ABF/BT):
ABF來自AI需求延續，而BT供給吃緊帶動產品漲價，族群10月營收維持高檔，南電(8046)、欣興(3037)量縮整理維持反彈高姿態，而景碩(3189)亦見低檔築底伴隨指標翻多。
短線觀盤重點
中信評估，台股28,000點關卡是否能收復、費半月線(7,012點)攻防、台積電月線(1,477元)攻防可給投資人參考。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
義大利麵何辜 川普課107％關稅恐退出美餐桌？
財政部聯手經濟部發錢了！ 請領資格曝
盤前／特斯拉機器人量產 19檔供應鏈股必收
其他人也在看
《台股盤後》收漲162點、10日線得而復失，未站穩28K
MoneyDJ新聞 2025-11-12 16:09:26 新聞中心 發佈美股四大指數週二漲跌參半，台股今(12)日在台積電加碼配息助攻、玻纖布缺貨題材、WTI油價出現近期難得見到的逾1%漲幅、萬海Q3季報又明顯優預期，帶動玻璃陶瓷、塑膠、油電燃氣及航運等傳產股普遍揚升，加上鴻海、台積電拉抬效應，盤中一度上漲超過280點、最高觸及28071.76點，不過尾盤台積電又遭逢賣壓，加權指數漲幅明顯收斂，終場收在27947.09點，上漲162.14點或0.58%、10日線得而復失，成交量略縮至5605.09億元。 受到輝達(Nvidia)等AI概念股拉回衝擊，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙走軟，但隨著資金從高科技股輪動至藍籌價值股，道瓊工業平均指數反而拉升至歷史收盤新高。亞洲股市方面，因美國道瓊指數昨日創歷史新高、加上日圓走貶，帶動日經225指數以紅盤開出，不過因權重股軟銀集團重挫、拖累日經指數盤中數度翻黑，終場漲0.43%；韓國KOSPI指數收盤漲1.07%。 台股今日收漲逾162點，28000點大關得而復失。台積電收在1475元、上漲0.68%，另部分記憶體族群漲勢延續，力積電、創見雙雙Moneydj理財網 ・ 17 小時前
上海｜併購市場是投資中國未來的黃金通道
上交所副總經理王泊12日在上交所國際投資者大會上表示，併購市場是投資中國未來的黃金通道。上交所將繼續提升制度包容性、適應性，打造適配科技創新和外資需求的併購重組制度環境；提升監管包容度，充分尊重市場主體的首創精神，支持各類優質併購案例加快落地。中時財經即時 ・ 7 小時前
政策難料 短債ETF低波動取勝
今年以來受到降息預期反覆的干擾，債券ETF受益人數雖有所下滑，但仍有超過180萬受益人，觀察受益人數超過萬人的人氣債券ETF產品共25檔，近一月以短天期債ETF績效表現最佳，可見即使聯準會重啟降息，但後續政策節奏仍不易掌握之下，短天期債因波動風險相對低，且同樣能提供收益，且同步受惠於降息，成為掌握收益來源並兼顧投組波動有利的工具。工商時報 ・ 5 小時前
縮減所得差距 國發會：社福、租稅、產業及薪資四面向 採多元具體落實
國發會主委葉俊顯13日將赴立法院財政委員，針對政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策進行專題報告，報告指出，我國貧富差距為6.14倍，相對東亞各國家地區及英、美均佳，顯示我國所得分配相對平均；政府對縮減所得差距將持續由社福、租稅、產業及薪資等四面向，採行多元並進方式，由各相關部會擬定具體措施落實推動。中時財經即時 ・ 11 小時前
【公告】美時受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會
日 期：2025年11月12日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/251.召開法人說明會之日期：114/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之中文線上法人座談會，將就本公司114年第三季財務及營運狀況向投資法人說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 12 小時前
美政府關門危機有望落幕 歐股收紅
（中央社倫敦12日綜合外電報導）市場預計美國政府關門危機即將落幕，並對美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息抱持樂觀態度，歐洲主要股市今天收紅。中央社 ・ 8 小時前
瑞幸咖啡CEO透露擬重返美股 但尚無具體時間表
因財務造假走醜聞退出美國資本市場近五年後，瑞幸咖啡考慮重返美股。鉅亨網 ・ 5 小時前
柏林愛樂今晚奏響布拉姆斯巔峰之夜 台積電魏哲家沉醉盛讚「果然天團」
柏林愛樂（Berliner Philharmoniker）在首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）帶領下，今晚（12日）於台北國家音樂廳再度登場，帶來象徵樂團傳統精髓的德奧浪漫主義名作，包括舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》與布拉姆斯《第一號交響曲》。極致純粹又細膩的音樂語彙撼動全場，就連台積電總裁魏哲家也親臨現場，沉醉其中，並盛讚「果然天團，技巧頂尖」。 本場音樂會由台積電文教基金會冠名贊助，並透過「樂無界教育計畫2.0」延伸至教育現場。白天，柏林愛樂團員與國家青年交響樂團（NSYO）首度進行「並肩彩排」，還舉辦室內樂大師班，親授年輕學子演奏心法。晚上演出時，基金會更邀請300多位新竹地區的學生，包括清華大學、陽明交大、竹中、建功高中、峨嵋國中及北藝大學生，共同進入音樂殿堂聆賞。 柏林愛樂訪台壓軸場將於13日晚間7點45分登場，兩廳院戶外廣場同步轉播，曲目與12日相同，並將於柏林愛樂數位音樂廳（Digital Concert Hall）全球直播。演出前，樂團特別製作布拉姆斯《第一號交響曲》導聆影片，由首席諾亞・班迪克斯–巴格利（Noah Bendix-Ba中央廣播電台 ・ 11 小時前
9檔海內外股票ETF旺 Q4來單位數猛成長
【記者柯安聰台北報導】第4季以來，海內外股市表現佳，國內外主被動ETF買氣跟著旺，根據CMoney統計各家ETF受益權單位數成長情形，其中，共有9檔ETF單位數成長逾2成，包括新光臺灣半導體30(00...自立晚報 ・ 9 小時前
全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
MSCI世界指數第四季以來僅上漲2.25%，S&P500指數同期漲幅2.36%，不過，法人盤點市場上相關全球或美股ETF表現，仍有不少相關ETF報酬率大幅優於指數表現，甚至最高漲幅超過7%，其中，表現最佳的是指數型全球ETF，透過指數選股機制，勝過主動型全球ETF漲勢。品觀點 ・ 9 小時前
全球型ETF選股加持 績效超車美股
【記者柯安聰台北報導】第4季全球市場隨美股持續創高引領，波動也隨之加劇，根據統計，MSCI世界指數第4季以來僅上漲2.25%，S%，不過盤點市場上相關全球或美股ETF...自立晚報 ・ 9 小時前
台積電配息還能再飆高？陸行之看好：明年股利上看7元、「這時」衝10元
「護國神山」台積電昨（11）日召開董事會，通過2025年第3季財報，並決議每股配發現金股利6元，刷新單季配息歷史新高。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，台積電股息可望再加碼。台積電第3季營收達9899億元，稅後純益4523億元，單季每股稅後盈餘（EPS）17.44元，營收與獲利雙雙改寫歷史紀錄。公司延續穩健股利政策，將季配息從原本5元一舉提高至6元......風傳媒 ・ 11 小時前
外資11月賣壓續增！持股市值跌破43兆 這檔竟逆勢買逾5萬張
外資上週總持有股票市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
盤後籌碼／台股漲162點外資小賣84億 這2檔卻被買到漲停！
美股週二（11）日表現分歧，道瓊指數大漲並創歷史新高，市場樂觀預期華府即將結束破紀錄的政府關門，但科技股未能延續漲勢，AI巨頭輝達走弱壓抑那斯達克指數。受美股科技股走軟影響，（12）日台股震盪走高，終場上漲162點、收27,947點，成交值5,605億元。外資賣超84.8億元，三大法人合計賣超78億元。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
致富天機曝光！高股息被打臉 0050年漲32.17%報酬狂飆
證交所公布10月最新定期定額戶數，市場風向明顯轉變，市值型ETF王者0050單月大增6.4萬名定期定額投資人，穩坐冠軍；高股息人氣指標00878則出現「出走潮」，單月流失逾1.2萬戶居末。績效分歧加大，被視為資金轉向關鍵：截至11/10，0050今年以來報酬32.17%，壓過多數高股息ETF；高股息前三大中，僅0056維持雙位數成長，00878僅2.5%、00919更僅0.14%。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
投資聚焦AI 統一投信：2026股市震盪向上
2026金馬年即將登場，投資市場將如野馬般上跳下竄，還是像千里名駒續航力十足？在11月9日台北國際金融博覽會舉行的論壇上，由統一證券事業體主講的「搶先一步！2026投資趨勢×主動策略全解析」專場講座，吸引大量民眾湧入，現場座無虛席，互動相當熱烈。統一證券總經理楊凱智於開場時即點出，AI推動產業秩序重塑，令2026年投資大環境更具想像空間；同場與談的統一投顧總經理廖婉婷、統一投信00981A經理人陳釧瑤，及00988A經理人陳意婷，均強調AI應用滲透率正加速，但大國角力、資源稀缺和通膨風險猶存，推估2026年股市較高機率呈現震盪向上。工商時報 ・ 5 小時前
股價指數期貨贏家專欄－外資偏空 11月漲勢續航待關注
10月外資在台股現貨創高走勢中，全月賣超991億元，所幸外資台指選擇權部位仍偏多。外資11月來在現貨賣超金額已超過10月，台指期空單也從10月底的2.3萬口攀升到3萬口左右。所幸目前外資台指選擇權部位仍然偏多，尚未看到積極布空的情況。工商時報 ・ 5 小時前
法人瘋搶AI電力概念股！力積電漲停成焦點 自營商搶買破千張
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數今（12）日收盤27,947.09點，漲162.14點，漲幅0.58%，自營商（自行買賣）合計買超4.5億元。觀察自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鴻海法說會暗藏彩蛋 繫上黑領帶為向「她」致意
鴻海今（12日）下午召開線上法說會，由鴻海集團董事長劉揚偉主持，身旁還有財務長黃德才、發言人巫俊毅，從開場到結束，三人依主題與分工對著線上的法人、媒體侃侃而談。但有幾句他們想說卻沒有說的話，用另一種不明說的方式暗暗傳達，就是透過繫上「黑領帶」低調向鴻海集團創辦人郭台銘之母初永真的逝世表達哀傷與致意。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
鴻華併納智捷？ 鴻海劉揚偉：擴大銷售談合作
近期市場傳出，鴻海和裕隆合資的鴻華先進，打算從裕隆手中買下納智捷，打造一條龍整車供應鏈，鴻海董事長劉揚偉今(12)日下午在法說會中表示「細節要去問鴻華」，不過他大讚鴻華的車子做得相當不錯，想要擴大銷售和市場，可能會談出一個合作方式。TVBS新聞網 ・ 14 小時前