盤勢／沒站穩28000點 台股交易4重點

財經中心／廖珪如報導

台股12日開高但是沒有站穩28000點，投資人可注意操作訊號。（圖／資料照）

在面臨費半結束一日反彈及Nvidia、台積電ADR同步走跌壓力下，中信投顧分析，12日台股意外連動鄰近亞股跟強不跟弱，指數開高百點展現收復28,000點關卡企圖心，終場台股以上漲162點收在27,947點，28,000點曇花一現，而成交量能則持平落在5,600億元左右，量價表現尚屬平穩；OTC上漲2.12點收在258.82點，漲幅0.83%，成交量1,328億元。

特用化學(資金輪動):

廣告 廣告

台積電(2330)高階製程持續推進，特化需求及國產化長多趨勢不變，國精化(4722)、台特化(4772)反彈季線有撐，而新應材(4749)亦見短線跌深反彈，指標訊號均處低檔。

被動元件(跌深反彈):

產業長線受惠AI伺服器零件升級趨勢，族群普遍具低基期優勢，國巨*(2327)維持高姿態整理伴隨指標降溫，華新科(2492)、臺慶科(3357)延續短彈趨勢，指標低檔翻多。

PCB-載板(ABF/BT):

ABF來自AI需求延續，而BT供給吃緊帶動產品漲價，族群10月營收維持高檔，南電(8046)、欣興(3037)量縮整理維持反彈高姿態，而景碩(3189)亦見低檔築底伴隨指標翻多。

短線觀盤重點

中信評估，台股28,000點關卡是否能收復、費半月線(7,012點)攻防、台積電月線(1,477元)攻防可給投資人參考。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

義大利麵何辜 川普課107％關稅恐退出美餐桌？

財政部聯手經濟部發錢了！ 請領資格曝

盤前／特斯拉機器人量產 19檔供應鏈股必收

