「盤子男」愛巢淪女友外遇砲房 鮮肉小王密謀砲友接力榨乾

新北市一名癡心男砸錢租下愛巢，一心一意供養他的女友，豈料，女友非但沒珍惜這份「寵愛」，反而出軌找「小鮮肉」到租屋處翻雲覆雨。更離譜的是，這位大學生「小鮮肉」不僅「橫刀奪愛」，還找來自己的砲友充當「伴遊」，企圖持續「掏空」癡心男的荷包和感情，手法之「囂張」令人咋舌。

判決揭示，癡心男在2024年初租屋與原本待業的女友過起同居生活，所有開銷一手包辦，對女友可說是呵護備至。然而，女友卻腳踏兩條船，偷偷將門禁卡和磁扣交給小王，兩人趁男友外出賺錢時，肆無忌憚在愛巢偷情激戰，次數多達18次以上。

小王得意忘形，竟向自己的「炮友」大肆炫耀讓痴心男戴綠帽，還認為痴心男是「盤子」，鼓吹炮友加入「戰局」，建議她去「榨乾」癡心男，洗腦砲友「這個人很好凹，可以叫他買東西給妳」「算是我請你幫忙，妳就去榨乾那男的，然後那男的會一直給那女的錢，我就跟那女的吃東西買東西都免費」，小王打著如意算盤認為三方都可以受益，形成邪惡循環，並再三叮囑炮友要假裝是「正常朋友」，務必守口如瓶，否則被女友知道，連小王自己都很麻煩，還強調女友「不想放棄那男的錢」。

小王甚至開始異想天開，幻想讓炮友設法「上位」，將女友擠出愛巢，自己就能取而代之，還預期痴心男會掏錢幫忙租屋，讓小王可以佔便宜享受免費砲房。但這番驚人計畫讓身在酒店工作、見多識廣的炮友都驚呼「好恐怖」，並對癡心男深感同情。最終在同年4月底，炮友良心不安，選擇向癡心男坦白一切，並提供對話紀錄證明所說是屬實。真相大白後，癡心男痛心疾首與女友攤牌，結果換來的下場卻是被反咬、拳打腳踢，兩人徹底鬧翻分手。他這才恍然大悟，先前詢問女友遺失的門禁卡和磁扣，竟是她私下轉交給小王，讓兩人暗通款曲，於是讓他決定硬起來提告，控告這對不肖男女涉嫌侵入住宅，對於提供關鍵線索的砲友則網開一面。

這樁「綠帽」疑雲鬧上法院，法官根據小王與「砲友」露骨的對話紀錄，認定小王明知女生有男友，仍與她發生性關係，時間還不短。儘管小王辯稱很晚才得知女方有男友，對話只是在「鼓吹」砲友主動親近痴心男，不過全被法官駁斥為硬拗。雖然女友嘴硬否認跟小王啪啪啪，只承認生活開銷都由痴心男包辦，強調男友說過「要養我」，並堅稱小王只是來家裡作客、看影片。

然而，監視器畫面揭穿兩人謊言，從勘驗的監視器畫面顯示，兩人進出時黏TT，在電梯裡就開始摟腰摸臉、輕觸鼻尖，親暱指數爆表，根本不像一般社交。最終，小王才改口承認發生過性關係，但強調是在房子外面發生。法官認定兩人心知肚明癡心男不可能同意他們在住處偷腥，卻趁對方不在時私自用門禁卡幽會，已侵犯了癡心男對住所的監督權，構成無故侵入住宅。刑事一審判決小王拘役50天，女友拘役40天，皆可易科罰金。

可是痴心男附帶求償500萬的民事官司卻出現大轉折，民事庭法官看法截然不同，考量女友雖未支付房租，但她是同居者兼租屋保證人，有居住權，且她同意小王進門，因此裁定小王和女友不必賠償。另外，針對女方被男友控告傷害罪部分，一審已判處罰金3000元，後續的民事求償仍在審理中。

