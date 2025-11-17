盤後籌碼／三大法人賣159億！外資買超73億 記憶體又狂掃這檔

財經中心／余國棟報導

台股（17）日在美股震盪收盤、降息預期降溫的背景下，仍由權值股撐盤，終場上漲49點、收在27,447點，外資買超73億元，但投信、自營商同步大賣，三大法人合計賣超159億元，使盤中多空角力激烈。（示意圖/ PIXABAY）

台股（17）日在美股震盪收盤、降息預期降溫的背景下，仍由權值股撐盤，終場上漲49點、收在27,447點，外資買超73億元，但投信、自營商同步大賣，三大法人合計賣超159億元，使盤中多空角力激烈。

買超前五名依序為南亞（1303）買超19,110張、收56.5元、上漲0.9元；南亞科（2408）買超15,972張、收166.5元、上漲8元、漲幅5.05%；玉山金（2884）買超10,940張、收30.2元、小漲0.2元；日月光投控（3711）買超10,859張、收220元、下跌2.5元；東元（1504）買超10,438張、收96.6元、下跌3.2元。南亞與南亞科成為最大亮點，法人指出，南亞持有南亞科，加上記憶體族群庫存改善、DDR5需求仍強，使南亞系成為外資布局焦點。

值得關注的是南亞科強勢大漲5.05%，外資大買近1.6萬張，明顯回補先前修正過深的跌幅；另一檔南亞則是今日買超之冠。玉山金持續受惠金融類股資金回流，買超近1.1萬張，雖僅小漲0.2元，但呈現穩健走勢。至於日月光與東元雖遭遇獲利了結壓力、雙雙收黑，但外資反手大買，市場解讀為提前卡位年底封測淡季的落底行情，以及東元長線電機業務成長的體質改善。

賣超方面則呈現全面調節電子中下游的態勢。賣超第一名旺宏（2337）遭外資賣出42,813張、收38.75元、上漲0.7元；力積電（6770）賣超33,291張、收35元、上漲0.85元；華新（1605）賣超27,717張、收31.25元、下跌1.55元；友達（2409）賣超27,302張、收11.55元、跌0.15元；富喬（1815）賣超14,113張、收85.6元、下跌3.4元。

雖然旺宏與力積電今日逆勢收紅，但外資大量倒貨，顯示記憶體與成熟製程晶圓代工仍面臨短線漲多、法人選擇先落袋的壓力。華新與富喬則受到傳產族群較弱的影響，其中富喬大跌3.82%，跌幅在賣超前五中最明顯。面板股友達雖小跌，顯示面板族群仍缺乏明確利多，外資維持偏空看法。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪走低」的格局，表現還算平穩；不過，唯一美中不足的是並未能夠持續放量往前衝，以克服10日線及月線的反壓，主要原因乃市場投資人都在靜待19日輝達財報公告之結果(美東時間)，尤其市場對於本周輝達財報會議均寄予高度期待，假若財報及財測能夠大大優於市場預期，成功化解市場AI泡沫化的疑慮，否則，短線上不免將有回測前低10/13日26470低點、或季線尋求支撐的壓力存在，不可不慎。

