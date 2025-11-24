盤後籌碼／台積電遭提款！外資大賣299億 記憶體這2檔竟登買超榜！

財經中心／余國棟報導

台股在外資大舉賣超299.6億元、三大法人合計賣超291.4億元情況下，指數盤中一直維持在大漲百點以上，隨著尾盤MSCI指數調整，加權指數最終收漲69.3點，報26,504點，成交值達7,130億元。（示意圖／PIXABAY）

台股在外資大舉賣超299.6億元、三大法人合計賣超291.4億元情況下，指數盤中一直維持在大漲百點以上，隨著尾盤MSCI指數調整，加權指數最終收漲69.3點，報26,504點，成交值達7,130億元。儘管外資明顯提款，盤面仍有多檔個股走勢抗震，顯示市場資金並未全面撤退，短線資金流向明顯分歧。

從外資動向來看，賣超前五名依序為力積電（6770）賣超32,020張、富邦金（2881）賣26,548張、友達（2409）賣20,186張、台積電（2330）賣18,933張以及旺宏（2337）賣14,540張。台積電收在1,375元，下跌10元或0.72%，雖然仍有投信與自營商買盤進駐，但未能撐住盤中壓力，股價由紅翻黑，顯示外資出脫動作對指數造成壓抑。

力積電收跌0.9元至32.1元，跌幅2.73%，為外資賣超張數最多個股。旺宏同步遭調節，股價下跌0.65元至33.85元、跌幅1.88%。至於金融股方面，富邦金收漲3.3元至92元、漲幅達3.72%，為權值股中表現相對強者；反映市場對金融業獲利展望趨於樂觀。

相對地，外資買超前五名個股依序為華邦電（2344）買超43,414張、玉山金（2884）買25,499張、南亞科（2408）買22,155張、中信金（2891）買18,873張，以及萬海（2615）買15,957張。華邦電在外資與多頭資金進場下大漲2.4元至54.6元，漲幅達4.6%，成為盤面亮點之一。

金融股中的玉山金與中信金亦同步受到外資青睞，玉山金上漲0.75元至30.8元，漲幅2.5%；中信金小漲0.7元至44.1元。顯示雖有部分壽險與大型金融股遭調節，但仍有中小型金融個股吸引買盤佈局。萬海則逆勢獲得外資買超，但股價下跌0.2元至79.5元，跌幅0.25%，可能與短線獲利了結賣壓有關。

從三大法人整體角度來看，投信僅小幅賣超7億元，自營商則買超15.2億元，顯示在外資出走下，內資仍嘗試護盤。值得關注的是，在美國聯準會12月降息預期快速升溫、美股全面反彈情況下，台股未能跟上漲勢反而出現法人大賣，凸顯市場對短線高檔震盪已有警戒心理。

啟發投顧容逸燊分析師認為，受美國聯準會降息預期激勵，台股強彈但仍陷高檔整理格局，持續面臨月/季線壓力，尋求止穩關鍵。盤面呈現資金輪動：AI主流股如創意（3443）觸漲停後有利多出貨壓力。記憶體族群解除DDR4失望性賣壓，強勢大復活。避險資金則轉往矽光子、被動元件及軍工航太股。時序步入年底，法人將面臨結帳賣壓與換股考驗。操作上，短線宜擇優低接遭錯殺的標的，中線聚焦具備2026年高成長動能的AI次族群，靜待大盤打底完成。

