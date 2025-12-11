盤後籌碼／台股創高後重挫375點！外資賣超189億 這幾檔被砍好慘

財經中心／余國棟報導

權值股遭外資無情提款。加權指數終場大跌375點，收在28,024點，跌幅1.32%，成交量放大至5,178億元。三大法人合計賣超192億元，其中外資單日就砍出189.8億元，成為主導殺盤的元兇。（示意圖／PIXABAY）

聯準會如預期降息一碼，雖釋出寬鬆步伐放緩的訊號，美股全面收高，但台股（11）日卻出現劇烈回檔，權值股遭外資無情提款。加權指數終場大跌375點，收在28,024點，跌幅1.32%，成交量放大至5,178億元。三大法人合計賣超192億元，其中外資單日就砍出189.8億元，成為主導殺盤的元兇。

觀察外資動向，賣超前五大個股依序為力積電（6770）賣超16,523張、鴻海（2317）16,138張、台玻（1802）13,087張、群創（3481）11,855張與國巨（2327）11,174張，賣壓集中在電子與面板族群。力積電收33.8元、下跌0.9元或2.59%，記憶體族群成為外資提款首選。鴻海遭同步調節，股價重挫7.5元至226元，跌幅3.21%，主因AI伺服器短線題材消化，外資獲利了結賣壓湧現。至於國巨下跌9.5元收236元、跌幅3.87%，被視為高價被動元件股回檔壓力的代表。

台玻與群創同樣遭外資出脫，台玻跌0.85元收37.4元，群創跌0.35元收13.5元，顯示資金持續撤離傳產與面板族群。法人指出，面板報價上升動能趨緩，法人資金暫時轉進金融避險標的。

相對之下，外資買超前五大個股以金融股為主，分別是凱基金（2883）買超6萬5,417張、台新新光金（2887）1萬8,787張、玉山金（2884）1萬4,249張，顯示在大盤下殺中，金融族群成為防守主力。凱基金上漲0.55元收16.95元，漲幅3.35%，台新新光金小漲0.10元至19.25元，玉山金也上漲0.25元至32.35元，三檔金控股逆勢穩盤，吸引資金避險流入。

電子族群方面，毅嘉（2402）買超1萬701張，收62.8元，下跌4.3元或6.41%，雖名列外資買超榜。聯電（2303）則買超9,658張，股價收48.65元，下跌0.70元或1.42%，法人認為，雖受台積電走弱影響拖累整體晶圓雙雄氣氛，但聯電評價相對低、殖利率高，仍具中期支撐力。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開平震盪拉回整理」的格局，預估成交量擴增至約5178億元水準，雖然昨日美聯準會一如預期降息1碼，並同步啟動購債計畫，激勵昨晚美股的大漲，早盤見28568新高後，隨著獲利回吐賣壓的出籠而逐步震盪走低下來，受惠於AI需求火熱持續驅動國內經濟成長向上，加上Fed下任主席熱門人選「放鴿」，因此，在資金面寬鬆不變下，如所言：短期將先進行「甩轎洗盤誘空」的動作，然後，再出其不意大力拉抬，這就是台股慣有的特性；至於下檔空間，大家也不必太擔心，預期頂多至月線或季線附近即可獲得有力的支撐，中多趨勢向上不變。

