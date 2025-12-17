盤後籌碼／台股小跌外資大賣323億 這4檔金控卻爆買近14萬張！

財經中心／余國棟報導

台股（17）日面臨外資持續調節壓力，在外資單日賣超323.5億元、三大法人合計賣超236.9億元情況下，加權指數終場小跌11.49點，收在27,525.17點。（示意圖／PIXABAY）

台股（17）日面臨外資持續調節壓力，在外資單日賣超323.5億元、三大法人合計賣超236.9億元情況下，加權指數終場小跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅僅0.04%，成交金額約5,070億元。市場氣氛受到美國勞動市場數據好壞參半影響，失業率攀升至四年多來高點，引發對經濟放緩的疑慮。

從外資動向來看，賣超前五名依序為群創、廣達、大成鋼、鴻海與統一，顯示外資資金仍偏向調節大型權值與景氣循環股。群創（3481）遭外資賣超約3.65萬張，股價收在12.65元，下跌0.25元，跌幅1.94%，面板產業需求回溫速度不如預期，成為資金撤出主因。廣達（2382）被賣超約3.6萬張，股價下跌8元至265元，跌幅2.93%，AI伺服器題材雖長線看好，但短線出現調節。

大成鋼（2027）賣超約2.39萬張，收在36.15元，下跌0.75元，跌幅2.03%，鋼鐵族群受原物料與報價波動影響，買盤追價意願轉趨保守。鴻海（2317）遭賣超約2.03萬張，股價收216.5元，小跌1.5元，跌幅0.69%，反映外資對大型電子權值股操作仍偏審慎；統一（1216）賣超約1.88萬張，但股價逆勢上漲2.2元至76.9元，漲幅2.95%，顯示內資承接力道支撐，跌深反彈意味濃厚。

相較之下，外資買超集中在金融與成熟製程族群，買超前五名依序為聯電、第一金、國泰金、中信金與凱基金。聯電（2303）獲外資大買約7.30張，股價上漲1.2元至50.4元，漲幅2.44%，在成熟製程需求相對穩定、評價具吸引力下，成為外資資金避風港。第一金（2892）買超約3.88萬張，收29.25元，上漲0.35元，漲幅1.21%，金融股具防禦性特質，在盤勢震盪中吸引資金進駐。

國泰金（2882）買超約3.66萬張，股價大漲3元至73.2元，漲幅4.27%，為金融股中表現亮眼個股之一；中信金（2891）買超約3.51萬張，收48.95元，上漲2.3元，漲幅高達4.93%，顯示市場對金控獲利與股利政策仍具信心。凱基金（2883）亦獲買超約2.84萬張，股價收17.45元，上漲0.35元，漲幅2.05%，延續金融族群整體偏多氣氛。

倫元投顧陳學進分析師認為，儘管加權指數受到外資調節動作不斷的壓抑下，呈現「開高震盪走低」的格局，不過，在國家隊及內資法人上演「即刻救援」下，許多中小型股又開始活繃亂跳起來，如所言：「這是老天給的第二次機會」；雖然市場信心的修復需要時間，惟在美國霸權強勢介入、攜手蘋果、輝達、甲骨文、Google、微軟、OpenAI、戴爾等科技巨頭，成立「美國科技部隊」打造最強的AI軍團，AI發展應該只會愈來愈旺，斷絕泡沫化的可能，加上聯準會降息及購買短債所釋放出來的資金效應、以及季線持續震盪走揚向上不變之下，只要指數能夠再站回於10日線之上，屆時，隨著外資買盤的回籠，可望如火如荼展開，這是大家可持續留意的機會。

