盤後籌碼／台股漲162點外資小賣84億 這2檔卻被買到漲停！
財經中心／余國棟報導
美股週二（11）日表現分歧，道瓊指數大漲並創歷史新高，市場樂觀預期華府即將結束破紀錄的政府關門，但科技股未能延續漲勢，AI巨頭輝達走弱壓抑那斯達克指數。受美股科技股走軟影響，（12）日台股震盪走高，終場上漲162點、收27,947點，成交值5,605億元。外資賣超84.8億元，三大法人合計賣超78億元。
觀察外資買超前五名個股，依序為力積電（6770）、台塑（1301）、元大金（2885）、定穎投控（3715）、尖點（8021）。其中，力積電獲外資大舉買超29,480張，股價勁揚3.3元至漲停36.5元。法人指出，市場看好成熟製程景氣落底回升，激勵資金積極回補。
台塑買超15,177張，股價上漲1.45元至41.35元，漲幅3.63%，傳產資金回流明顯。元大金買超13,444張，收35.6元，上漲0.85元或2.45%，法人分析，金融族群股息收益穩健，吸引外資防禦型資金進駐。定穎投控獲外資買超10,575張，收119元，上漲7.5元或6.73%。尖點則被加碼10,273張，收132.5元，亮燈大漲12元，法人看好其載板業務持續放量。
相對地，外資賣超前五大個股為緯創（3231）、臻鼎-KY（4958）、中工（2515）、精確（3162）、世紀*(5314)。其中，緯創遭外資大砍88,398張，股價收139元，下跌5.5元或3.81%，法人指出，AI伺服器供應鏈漲多修正，加上短線獲利了結賣壓沉重。臻鼎-KY被賣超28,205張，收144.5元、重挫10.5元或6.77%。中工賣超20,358張，股價收15.9元，下跌0.75元或4.5%，傳產股成外資提款來源。精確遭賣超11,578張，收63.5元、下跌2.6元或3.93%。世紀*被外資調節10,624張，收110元，下跌7元或5.98%。
倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，在護國神山台積電、AI伺服器龍頭鴻海、以及台塑、台化、南亞、台塑化等產業龍頭聯手作價拉抬下，不僅穩穩地守在於月線之上，不僅相關受惠股Q3賺飽飽，隨著輝達GB300進入放量出貨階段、新一代AI超級電腦架構Rubin CPX與Vera Rubin平台於明年將接棒進行量產，AI運算進入兆瓦級新世代，台股坐擁AI紅利，預期Q4及明年成長力道將更強，在多方控盤及法人心態仍是力挺正向偏多不變下，都有利於台股續朝29K、甚至30K作挑戰的機會。
