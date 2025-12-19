盤後籌碼／台股狂漲227點！外資還小賣2億 賣超這5檔看端倪

財經中心／余國棟報導

台股（19）日震盪走高，加權指數終場上漲227.82點，收在27,696.35點。雖然外資小幅賣超2億元，但在投信與自營商力挺下，三大法人合計買超達118.4億元，成為推升指數的重要動能。（示意圖／PEXELS）

美國股市周四（18）日全面收高，通膨數據低於預期推升市場對聯準會（Fed）降息的期待，加上記憶體大廠美光釋出樂觀財測，帶動AI需求想像空間延燒，激勵台股（19）日震盪走高，加權指數終場上漲227.82點，收在27,696.35點。雖然外資小幅賣超2億元，但在投信與自營商力挺下，三大法人合計買超達118.4億元，成為推升指數的重要動能。

從外資動向來看，賣超力道明顯收斂，賣超前五名依序為玉山金、華邦電、台新新光金、台灣大以及群創。玉山金（2884）遭外資賣超79,880張，不過股價仍逆勢上漲0.3元，收33.55元、漲幅0.9%，顯示內資承接力道不弱。華邦電（2344）被賣超76,633張，股價重挫3.2元，收71.3元、跌幅達4.3%，成為賣壓最重、跌幅也最明顯的個股之一，反映記憶體族群短線漲多後出現調節。台新新光金（2887）遭外資賣超67,900張，股價小漲0.1元至21.4元；台灣大（3045）被賣超30,419張，股價上漲1.5元至106元；群創（3481）賣超26,092張，股價收12.7元、上漲0.3元，面板股在低檔仍有資金逢低布局跡象。

廣告 廣告

至於外資買超方面，資金明顯回流金融與傳產權值股。買超第一名為上海商銀（5876），外資大舉買超83,048張，股價上漲1.1元至41.15元、漲幅2.75%，金融股成為穩盤主力。第二名第一金（2892）獲買超63,101張，股價收29.95元、上漲0.55元。第三名為航運股陽明（2609），外資買超40,661張，股價強漲1.6元至52.3元、漲幅3.16%，在運價題材與資金回補下表現亮眼。中租-KY（5871）買超38,537張，股價上漲3.5元至110元；和碩（4938）則獲買超38,273張，股價收70.4元、上漲2.1元，電子代工族群在AI與美股利多帶動下同步走強。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股的表現相當地不錯，雖然10日線反壓尚未能夠克服，且成交量維持在5519億元左右的水準，不過，隨著美光暴漲、科技股回神的激勵下，不僅老牌AI股陸續回穩上來，並且隨著多方買氣逐步回籠下，許多中小型轉機股立馬活繃亂跳起來，配合MACD柱狀體逐步收斂上來、以及「國家隊」等內資買盤的加持下，就算跌，預期下檔空間亦將有限；加上隨大摩上調全球雲端AI晶片的整體潛在市場規模後，目前也將2024~2029年全球AI半導體晶圓代工營收的年複合成長率(CAGR)上調至60%，高於台積電預期的40%指引，因此，預期短期可望維持在27K~28K附近區間震盪個股輪動表現，中期仍是往上看不變。

外資雖仍站在小幅賣方，但賣壓明顯集中於個別電子與金融股，並未對盤勢造成實質衝擊，反而在金融、航運與部分權值電子股上持續加碼。法人指出，美股利多與降息預期仍是短線市場信心來源，只要外資賣壓維持溫和，台股仍有機會在高檔震盪中維持偏多格局。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／ 老AI穩盤台股漲227點！櫃買飆1.25% 中小型活蹦亂跳

央行房市政策沒再出重手！資金秒懂訊號 營建股全面回神

福懋科砸7億拚先進封裝！攜手南亞擴廠 2檔股價好嗨同步噴

國際／通膨降溫美光點火！美股強勢科技股狂飆 日韓股釀反彈

