盤後籌碼／台股站上28400點！外資大買196億 它僅被敲逾7千張就漲停

財經中心／余國棟報導

外資（10）日回頭加碼台股，買超金額達196億元，三大法人合計買超267億元，帶動台股一掃前日陰霾，大盤勁揚218點收在28,400點，成交量放大至4,921億元。（示意圖／PIXABAY）

聯準會利率決議前夕，美股四大指數表現平淡，標普500指數小漲0.07%，那斯達克上揚0.13%。不過外資（10）日回頭加碼台股，買超金額達196億元，三大法人合計買超267億元，帶動台股一掃前日陰霾，大盤勁揚218點收在28,400點，成交量放大至4,921億元。

觀察外資動向，買超前五名依序為凱基金（2883）、聯電（2303）、光洋科（1785）、尖點（8021）與台積電（2330）。其中，凱基金買超39,765張，股價小漲0.1元收16.4元，顯示外資持續偏好高殖利率金融股。聯電則獲外資加碼16,157張，雖收跌0.25元至49.35元，但隨晶圓代工景氣回溫、AI晶片需求強勁，中長線仍具題材支撐。

光洋科獲外資買超13,360張，股價大漲3.8元收63.8元、漲幅6.33%。尖點買超7,579張、股價飆漲13.5元至151.5元、漲幅9.78%，傳出接單動能強勁，帶動相關設備股表現亮眼。至於權王台積電獲外資買超7,567張、股價大漲25元收1,505元。

在賣超部分，外資賣超前五名為華邦電（2344）、台玻（1802）、神達（3706）、力積電（6770）與旺宏（2337）。其中，華邦電遭外資調節49,818張，股價下挫3.8元收67.5元、跌幅5.33%，主要因記憶體族群短線漲多、資金轉向電子權值與AI族群。台玻遭賣出40,153張，股價跌1.65元收38.25元、跌幅4.14%。

神達被外資調節18,546張，股價重挫6.5元收87.9元、跌幅6.89%，反映前波漲多回檔與市場對伺服器出貨成長疑慮。力積電遭賣出18,193張，股價跌0.6元至34.7元、跌幅1.7%，旺宏則被賣出13,824張，收37元下跌1.75元、跌幅4.52%。整體觀察，外資雖對部分電子次族群進行調節，但回補權值股與半導體指標股動能強勁，帶動市場信心回升。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，成交量約維持在4922億元水準，受惠於AI發威，11月出口值達640.5億美元，年增56％，續創歷年單月新高，預期12月及明年整體經濟可望持續維持成長的態勢，加上H200晶片銷陸禁令解除，對於輝達及國內相關AI供應鏈來說，可謂是一大利多，以及美聯準會降息預期升溫的推波助瀾下，因此，盤勢得以持續震盪走高上來；重點是：凌晨會後Fed主席鮑威爾的談話，若對於未來貨幣政策能夠釋出偏鴿的論調，並適時展開新一輪資金購債計畫(QE量化寬鬆措施)，則後市行情將可望直接往前衝；但是，對於未來利率政策，若暫時按下「暫停鍵」，則恐須提防「先甩轎洗盤再拉抬」的情勢發生。

