盤後籌碼／台股跌71點外資倒68億 這5檔一夕變重災區！

財經中心／余國棟報導

國際股市氛圍轉趨觀望。受到外在環境影響，台股（9）日震盪收低，加權指數終場下跌71.59點，收在30,288.96點，外資單日賣超68.8億元，三大法人合計賣超98.1億元，成為壓抑盤勢的主因。（示意圖／PIXABAY）

美股週四（8）日走勢分歧，市場一邊等待最新勞動市場數據，一邊消化美國總統川普針對國防與委內瑞拉議題的強勢表態，資金自科技股輪動撤出，10年期美債殖利率上揚4個基點，美元走強、油價反彈，國際股市氛圍轉趨觀望。受到外在環境影響，台股（9）日震盪收低，加權指數終場下跌71.59點，收在30,288.96點，外資單日賣超68.8億元，三大法人合計賣超98.1億元，成為壓抑盤勢的主因。

從外資賣超名單來看，第一名為友達，遭外資賣超19,872張，股價收在14.50元，大跌1.15元、跌幅達7.35%，成為盤面跌幅較重的權值股之一。第二名是中鋼，外資賣超18,846張，股價收19.00元，下跌0.15元、跌幅0.78%，鋼鐵族群在國際景氣不確定性升溫下，持續遭到調節。第三名為南亞，外資賣超18,845張，股價收61.9元，下挫5.1元、跌幅7.61%，跌勢明顯。第四名是權值王台積電，外資賣超11,454張，股價小跌5元，收在1,680元、跌幅0.30%，雖然跌幅不大，但在指數高檔之際，外資調節動作仍對大盤形成實質壓力。第五名則是元晶，外資賣超7,765張，股價逆勢上漲0.45元至31.65元，漲幅1.44%，在賣壓中仍能收紅，顯示部分資金在太陽能族群中進行換股操作。

廣告 廣告

至於外資買超方面，榜首為可寧衛，獲外資買超46,884張，股價強攻漲停，收在39.05元，單日大漲3.55元、漲幅高達10%，成為盤面最吸睛個股。第二名是聯電，外資買超38,260張，股價收55.1元，上漲2.3元、漲幅4.36%，在成熟製程需求回溫與相對低基期優勢下，持續獲得外資青睞。第三名為旺宏，外資買超24,175張，但股價收58.3元，反而下跌5元、跌幅7.90%，顯示短線追價意願不足，買盤仍難敵獲利了結賣壓。第四名是廣達，外資買超23,712張，股價收283元，上漲10元、漲幅3.66%，AI伺服器題材持續發酵，成為撐盤要角。第五名為康舒，外資買超22,791張，股價收45.55元，上漲3.2元、漲幅7.56%。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股隨著股后緯穎、記憶體華邦電、南亞科、威剛、銘異、旺宏、面板友達、彩晶、矽晶圓龍頭環球晶、以及設備股萬潤等接續開低重挫大跌的拖累下，引發恐慌性賣壓大舉出籠，使得盤中指數一度下挫435點、跌破3萬點關卡、並下探至29925點，不過，所幸隨著護國神山台積電回穩、AI伺服器廣達大漲、以及低接買盤進場拉抬低軌衛星華通、耀登、PCB定穎投等一檔接著一檔強勢亮燈漲停板的帶動下，指數很快地拉回至平盤上，此乃「高檔震盪」常有的現象，重點是隨著AI與高效能運算(HPC)需求升溫，帶動相關AI鏈營運持續強勁成長態勢不變，加上美國聯準會降息循環也有利於風險性資產，非AI族群今年也有望復甦，若有拉回，逢低仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台股大跳水又拉回收跌71點 記憶體關處置多檔慘崩跌停！

專科用藥12月創高 這家加拿大、竹南廠雙引擎全開 學名藥等待佳績

1月不降息機率高！00981T首度配息 股債雙核真的兩邊賺？

國際盤勢／科技股退潮變天！費半重挫近2% 日韓走出兩樣情

