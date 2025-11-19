盤後籌碼／台股重挫176點！外資大逃殺賣超256億 連這幾檔都被痛砍

財經中心／余國棟報導

加權指數終場大跌176點，收在26,580點，跌幅0.66%，成交值4,943億元。三大法人同步賣超326億元，其中外資大舉賣超256.9億元，成為壓垮台股的主因。（示意圖／PIXABAY）

台股（19）日受到美股全面重挫影響，投資人擔憂輝達財報與即將公布的美國非農數據，市場情緒轉為保守，加權指數終場大跌176點，收在26,580點，跌幅0.66%，成交值4,943億元。三大法人同步賣超326億元，其中外資大舉賣超256.9億元，成為壓垮台股的主因。

從外資買賣超來看，賣超前五名由金融與電子權值股包辦，顯見外資對景氣前景的保守態度仍未改善。首當其衝的是富邦金（2881），被外資賣出39,700張，股價收88.1元，下跌1.4元、跌幅1.56%，連續遭調節；其次是力積電（6770）遭賣出25,414張，股價跌0.55元至35.35元，跌幅1.53%，面臨景氣雜音拖累；第三名是凱基金（2883）賣壓高達22,694張，收15.3元、跌0.2元，跌幅1.29%，反映市場對凱基金持有標的後市信心不足。

至於面板股友達（2409）也被外資賣出19,268張，收11元、下跌0.15元，跌幅1.35%，長期供需失衡疑慮未解；彰銀（2801）則遭賣出19,263張，收19.8元、跌0.1元，跌幅0.50%，雖屬穩健金融股，但未能逃過法人減碼命運。

反觀買超方面，中信金（2891）勇奪買超王，獲得外資買超16,867張，收42.9元、上漲0.3元，漲幅0.7%，成為罕見逆勢撐盤的金融股，或與年底作帳及配息題材有關。第二名為光寶科（2301），獲買超16,300張，雖收跌1元至153.5元、跌幅0.65%，但仍獲外資青睞，可能與伺服器及AI應用成長性有關。

日月光投控（3711）則被買進14,642張，但股價收209.5元、下跌5.5元，跌幅達2.56%，顯示買盤與賣壓拉鋸激烈。大聯大（3702）獲得外資買超9,944張，股價仍逆勢上漲0.8元，收64.1元，漲幅1.26%；南亞（1303）則買超9,902張，但重挫3.5元收53.8元，跌幅高達6.11%，成為跌幅相對深的權值股之一。

啟發投顧容逸燊分析師認為，輝達財報前全球AI類股先行下跌，不含台積電指數已回測至季線，台指期結算遭遇下壓，財報公布若僅符合預期，也不至於出現失望性賣壓，年底遭遇全球基金及投資機構結算，暫時無法站回2萬8，國外記憶體龍頭開始逐出短底，未來1週將是止穩關鍵，資金開始轉往被動元件漲價題材，但高點明年仍可再突破3萬，短線本月拉回適合低接，中線布局過年前行情。

外資持續大舉撤出台股，金融與電子族群首當其衝，儘管有零星買盤回補個股，但整體氛圍依然偏空。後續需觀察輝達財報是否能挽回市場信心，以及美國就業數據是否會再度引爆通膨疑慮，短線建議投資人保守應對，避開法人減碼重災區。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

