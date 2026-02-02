盤後籌碼／台股重挫439點！外資狂倒481億 這5檔好慘全被倒到跌停

財經中心／余國棟報導

在國際利空衝擊下，台股（2）日賣壓湧現，加權指數終場下跌439點，收在31624點，外資單日賣超481億元，三大法人合計賣超535億元，成為壓垮盤勢的主因。（示意圖／PIXABAY）

受美國總統川普宣布提名華許出任下任聯準會（Fed）主席影響，市場對未來貨幣政策轉向再起疑慮，美元指數創下5個月來最大漲幅，貴金屬全面重挫，美股四大指數同步收低，其中費城半導體指數大跌3.87%，科技股承壓，台積電ADR下挫2.65%。在國際利空衝擊下，台股（2）日賣壓湧現，加權指數終場下跌439點，收在31624點，外資單日賣超481億元，三大法人合計賣超535億元，成為壓垮盤勢的主因。

從外資賣超個股來看，賣壓明顯集中在記憶體與電子通路族群。外資賣超第一名為力積電，單日遭倒出59010張，股價重挫6.9元，收在62.6元跌停，跌幅高達9.93%，市場解讀與美國科技股重挫、記憶體報價保守有關。第二名為華新，賣超32533張，股價下跌4.35元至39.15元跌停價位，反映原物料與景氣循環股同步遭到調節。第三名南亞科遭賣超29461張，股價大跌32.5元跌停價位至294元，顯示記憶體族群在國際資金撤出下成為重災區。第四名為華邦電，賣超22353張，股價收在116元，下跌12.5元跌停價，跌幅9.73%。第五名則是至上，賣超22205張，股價下跌8.4元至76.2元，跌幅9.93%，同樣跌停。

相對地，外資雖大舉撤出電子股，仍有資金轉進部分金融與傳產股。買超榜首為中鋼，外資買超39443張，股價逆勢上漲0.35元，收在21.1元，漲幅1.69%，在市場震盪中展現防禦性。第二名為旺宏，買超12135張，但股價仍下跌8元至84.8元，跌幅8.62%，顯示外資翠旺宏偏向逢低布局、但市場信心尚未回穩。第三名台新新光金獲買超11326張，股價收在22.35元，小跌0.35元。第四名為國泰金，買超8431張，股價下跌1.1元至74.3元。第五名凱基金買超7762張，股價收18元，小跌0.05元。

倫元投顧陳學進分析師認為，日前台股與季線間的乖離已高，加上融資水位不斷地竄升、農曆年長假效應、以及丙種資金結算等因素，因此，每當市場一有風吹草動，往往都會引發巨大的漣漪效應外，再者，引爆這史詩級跌幅的導火線，就是美國總統川普宣布提名前聯準會(Fed)理事「華許」接掌下一任Fed主席，由於華許抗通膨鷹派色彩鮮明，投資人下修對Fed降息預期，美元隨之強彈，金銀價出現血崩式暴跌。不過，大家也無須過於緊張或擔憂，畢竟AI需求火熱持續帶動相關供應鏈營運成長向上不變，預期經過適度震盪換手整理過後，相信不用太久的時間，很快地必將可望回穩上漲上來；再者，依2021年及2024年農曆年前後的情況來看，在多頭一路看回不回驚驚漲的過程中，因長假丙種資金結帳的關係，同樣都是出現「先蹲後跳」的走勢，而且經過換手整理過後，農曆年後反而跳的更高。

整體來看，外資在Fed人事變數與美元急升背景下，明顯降低風險部位，集中調節高波動電子與記憶體股，轉而短線布局金融與傳產防禦標的。短期台股仍將受國際資金動向與美國政策訊號牽動，在外資尚未止賣前，指數恐維持震盪偏弱格局，投資人宜留意籌碼變化與波動風險。

