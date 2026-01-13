盤後籌碼／外資上週狂砍434億！台積電竟也中刀 它最慘倒近10萬張
財經中心／余國棟報導
根據臺灣證券交易所統計，上週（115/1/5~115/1/9）外資在集中市場總買進金額為12,612.61億元，總賣出金額為13,046.94億元，賣超為434.33億元，另統計自115年年初至1月9日止，外資總買進金額為1兆4,643.62億元，總賣出金額為1兆4,957.77億元，累計賣超為314.15億元。外資總持有股票市值為47兆4,811.27億元新台幣，占全體上市股票市值的48.13%，較1月2日的45兆5,596.95億元新台幣，增加1兆9,214.32億元。
就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進470,946千股，賣出281,704千股，買超189,242千股。第二名：南亞：買進327,679千股，賣出203,060千股，買超124,619千股。第三名：華新：買進308,247千股，賣出201,890千股，買超106,357千股。
上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進756,642千股，賣出855,491千股，賣超98,849千股。第二名：玉山金：買進76,095千股，賣出135,958千股，賣超59,863千股。第三名：台積電：買進100,132千股，賣出156,114千股，賣超55,982千股。
