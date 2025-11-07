盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股

財經中心／余國棟報導

外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。（示意圖／PIXABAY）

美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。

觀察外資買超前五名個股，依序為彰銀（2801）、三商壽（2867）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）。其中，彰銀獲外資買超20,987張，股價收20.45元、小漲0.2元或0.99%，法人認為，在資金避險情緒升高下，外資轉進高殖利率與穩定金融股避險。三商壽買超17,413張，收7.16元、微跌0.05元或0.69%。

廣告 廣告

化工雙雄南亞與台化同步入列買超榜，南亞買超10,491張，收42.55元、上漲0.9元或2.16%，法人指出，全球PVC報價止跌，加上石化原料價差回升，激勵買盤進駐；台化買超10,336張，收29.1元、上漲0.7元或2.46%。台塑則買超10,254張，收38.6元、上漲1.25元或3.35%，在國際油價回穩下吸引外資回補。

至於外資賣超前五大個股分別為玉山金（2884）、南亞科（2408）、中石化（1314）、台玻（1802）、中纖（1718）。其中，玉山金遭外資大舉調節29,708張，股價收29.6元、下跌0.35元或1.17%。南亞科賣超26,591張，收147元、下跌1元或0.68%，漲高的記憶體族群，短線資金獲利了結。中石化賣超23,247張，收9.42元、下跌0.33元或3.38%，今天開高走低。台玻被賣超16,077張，股價收28.85元、大跌1.35元或4.47%，成為傳產重災區之一。中纖則遭外資賣超11,197張，收6.86元、跌0.08元或1.15%，資金明顯撤出中下游原料族群。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，隨著指數累積漲幅已大之下，短線上適度震盪拉回作整理，其實，都是非常正常的現象，凱基投顧在最新出具的報告中指出，台股2026年上市櫃企業獲利預估值，由年增11%上修至20%、約5.03兆元，遠高於2025的年增11%；加上指標ETF元大台灣50昨日獲得百億元的申購，近27個交易日合計淨申購金額來到941.54億元，顯示資金對於台股後市仍深具信心，以及「MSCI全球市場指數」權重調升0.02個百分點，估將為台股帶來約123億元資金活水、配合月線及季線持續走多向上不變、以及下檔10/23日27371點及中期大頸線26394關卡等均具有強力支撐下，各位大可放心。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

2025金融博覽會登場！凱基金金融特快車開跑 從股市投資到退休規畫

收盤／美裁員潮重擊信心！台股重挫248點失守月線 電子權值股全倒

5G與衛星通訊加持！耕興營收動能回升 3Q EPS 2.53元

國際盤勢／裁員數據嚇壞市場！美股全面下殺 日韓股昨反彈收高今恐不妙

