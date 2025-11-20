盤後籌碼／外資回頭買131億！台股狂飆846點 買盤這幾檔都是生面孔

財經中心／余國棟報導

外資終止連日調節，（20）日回頭大舉買超131.1億元，三大法人合計買超196.5億元，帶動台股上漲846.24點，收在27,426.36點，櫃買指數同步大漲2.53%，成交值達5,770億元。（示意圖／PIXABAY）

美股反彈、輝達財報利多預期，加上川普政府傳出考慮延後半導體關稅，美科技股與半導體股齊揚，台積電股價同步走強，大盤強勢反攻。外資終止連日調節，（20）日回頭大舉買超131.1億元，三大法人合計買超196.5億元，帶動台股上漲846.24點，收在27,426.36點，櫃買指數同步大漲2.53%，成交值達5,770億元。

從外資買超前五名觀察，買盤集中在金融與電子權值股，元大金以15,915張居冠，收漲至36.05元、上漲3.3%。萬海雖然遭外資敲進15,655張，但股價小跌0.7元收81.8元，顯示市場對航運景氣仍有疑慮。中信金則穩健吸金11,948張、上漲0.4元至43.3元，金融族群整體表現穩定。

電子權值股方面，日月光投控爆出10,719張買超，股價大漲13元收222.5元、漲幅6.21%，欣興同樣受外資青睞買進10,504張，收漲11元至171.5元、漲幅高達6.85%。

反觀賣超方面，富邦金遭外資賣出29,167張，收漲1.2元至89.3元。南亞科被賣超28,419張，跌幅達4.5元收155.5元、重挫2.81%，記憶體族群呈現上沖下洗走勢。仁寶被外資調節12,846張，收平盤29.4元；京元電則賣超10,081張，雖遭賣壓但收漲15元至211.5元、勁揚7.63%，反映法人預期其高階測試需求續強。華航也遭到9,744張賣壓，收漲0.2元至19.25元，仍顯示低基期下吸引短線買盤進場。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著輝達Blackwell晶片銷售破表、公布超越市場預期的上季財報與財測，不僅有效化解市場AI泡沫化的疑慮、直接棒打空頭，並且指數一如預期「直接跳空開高」大漲上來、並突破站上於5日線之上，最大的危機已過；只不過後市還要面臨「二道關卡」猶待時間消化與克服，第一道關卡為月線反壓、約27750附近，第二道關卡為前高28850心理關卡反壓，以及12/10日Fed是否降息等不確定性的影響，因此，預期近期指數將維持在27000~28500點區間進行震盪整理的機率居大，仍是看個別題材股的輪動表現為主，就待東風到來，再往上攻。

