盤後籌碼／外資大買247億！台股強彈621點 它被敲3.2萬張漲停作收

財經中心／余國棟報導

三大法人同步站在買方，合計買超361億元，其中外資單日買超247億元，成為推升盤勢的最大動能。市場解讀，美股道瓊指數首度站上5萬點，成功扭轉先前科技股重挫陰霾，帶動資金回流風險性資產，外資也順勢回補台股權值與金融族群。（示意圖／PEXELS ）

受美股強勢反彈激勵，台股（9）日氣勢如虹，加權指數終場大漲621點，收在32404.62點，漲幅1.96%，成交量達6308億元。三大法人同步站在買方，合計買超361億元，其中外資單日買超247億元，成為推升盤勢的最大動能。市場解讀，美股道瓊指數首度站上5萬點，成功扭轉先前科技股重挫陰霾，帶動資金回流風險性資產，外資也順勢回補台股權值與金融族群。

從外資買超個股來看，買超第一名為凱基金（2883），單日買超6萬2397張，股價收在18.85元，上漲0.55元、漲幅3.01%。外資看好金融股具備殖利率題材，加上指數走強，有利資金回補低基期金控。第二名台新新光金（2887）買超3萬5558張，股價23.80元，上漲1.93%，同樣受惠金融族群回溫。第三名旺宏（2337）獲外資買超3萬2834張，股價強勢亮燈漲停至88.8元，漲幅高達9.9%，市場解讀與記憶體報價回穩、短線跌深反彈有關。第四名南亞（1303）買超2萬4776張，股價收78元，大漲6.12%，原物料與電子材料需求回溫成為資金布局主因。第五名永豐金（2890）買超1萬4234張，股價30元，上漲1.69%，延續金融股吸金態勢。

相對地，外資賣超集中在面板與部分電子股。賣超第一名群創（3481），外資賣超5萬8228張，股價收21.1元，下跌3.21%，面板產業復甦力道仍偏保守。第二名力積電（6770）遭賣超5萬1897張，股價63.8元，小漲0.47%，市場解讀屬於反彈後調節。第三名燿華（2367）賣超3萬2852張，股價53.5元持平，資金短線轉向其他電子族群。第四名友達（2409）賣超3萬0686張，股價15元、下跌1.32%，與面板族群同步承壓。第五名台玻（1802）賣超2萬1229張，股價44.55元，大跌6.41%，成為跌幅較重個股之一。

倫元投顧陳學進分析師認為，台股呈現「開高強彈大漲」的格局，盤中指數一度大漲883點、突破站上於10日線之上，儘管農曆年長達11天年假，預估量呈現「量縮」的走勢，不過，隨著AI晶片霸主輝達回神大漲、以及台積電與重量級科技類股領軍大漲的帶動下，如所言：年前「先蹲後跳」，年後才會漲的更為紮實，站穩32K後，還有33K、34K、35K。台股長線行情看俏，基於AI供應鏈展望普遍優於預期，且漲價潮由AI擴散至非AI，推動今年獲利由原估年增20%上修至超過30%，反映獲利上修，內外資紛紛上修台股目標價，凱基與宏遠投顧上看39000點、瑞銀上看36595點、台新投顧上看36000點、中信投顧上看35000點、高盛上看34600點。

