盤後籌碼／外資小調節51億 記憶體這2檔竟然買到漲停！

財經中心／余國棟報導

受惠美股上漲與AI資金回流，台股強勢反攻，終場大漲182點、收27,899點，成交值4,991億元。雖然外資仍小幅賣超51.6億元，但三大法人合計轉為買超15.8億元，推升大盤止穩反彈。（示意圖／PIXABAY）

美國最高法院就川普關稅案展開辯論，道瓊（5）日收漲超過200點，AMD領漲推升AI族群，美股全面反彈。受惠美股上漲與AI資金回流，台股強勢反攻，終場大漲182點、收27,899點，成交值4,991億元。雖然外資仍小幅賣超51.6億元，但三大法人合計轉為買超15.8億元，推升大盤止穩反彈。

觀察外資動向，買超前五大個股依序為旺宏（2337）、中信金（2891）、力積電（6770）、台玻（1802）、華東（8110）。其中，旺宏獲外資大買43,083張，股價強攻至34.45元，大漲3.1元、漲幅9.89%，攻上漲停價位。法人指出，旺宏受惠記憶體報價回升及AI儲存需求增溫，成為資金回補焦點。

廣告 廣告

中信金買超15,262張，股價收42.55元，上漲0.3元或0.71%，反映市場對年底作帳行情及高息題材的期待。力積電買超14,409張，收31.25元，上漲1.3元或4.34%，吸引外資回補。台玻買超12,724張，收30.2元、上漲1.2元或4.14%，。華東則獲外資買進12,572張，股價收26.25元、大漲2.35元至漲停價位。

反觀外資賣超前五大個股分別為玉山金（2884）、台新新光金（2887）、華榮（1608）、神達（3706）、友達（2409）。其中，玉山金遭外資大舉調節41,975張，股價收29.95元，下跌0.35元或1.16%，法人指出，市場仍在觀察其併購三商壽後的資本壓力與整合效益。台新新光金被賣超10,659張，收19.05元、微跌0.05元。

傳產股方面，華榮遭外資賣超10,559張，收38.65元，跌1.55元或3.86%，主要受外資獲利了結賣壓影響。AI伺服器概念股神達續被調節10,428張，股價收94.7元、小跌0.1元，跌幅0.11%。面板雙雄之一的友達亦遭外資賣超7,359張，收11.85元、微漲0.05元或0.42%，反映低基期買盤進駐。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，市場追價的意願仍是相當地謹慎；雖然昨日因市場憂心AI股估值恐過高的疑慮下，引發全球半導體股的大震盪，仍然是心有餘悸，不過，繼輝達執行長黃仁勳及鴻海董事長劉揚偉之後，安謀執行副總裁Drew Henry也表示：AI需求比想像還要來得大，仍將持續帶動國內相關供應鏈營運向上起飛，再者，月線及季線等中期均線持續走多向上不變，且下檔10/23日27371點及中期大頸線26394關卡等亦具有強力的支撐，就算30K今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到，後市不悲觀不看淡。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／美股費半勁揚3%！台股強彈182點 記憶體偕高價股領軍衝

MSCI季調出爐！新增信驊等6檔剔7檔 南亞科未入列卻大漲搶鏡

迎戰雙11資金高峰！這家手續費1111元 AI智能審核加快撥款

國際盤勢／ 川普關稅案審理美股止跌反彈 日韓股昨重挫今有望回升！

