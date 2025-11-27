盤後籌碼／外資掃貨134億！台股漲144點 它被買逾4萬張攻漲停

財經中心／余國棟報導

外資回補力道明顯，買超金額達134億元，三大法人合計買超232億元，呈現連3日偏多布局。（示意圖／PIXABAY）

感恩節前夕美股全面收高，帶動台股（27）日開盤即強勢上攻，終場大漲144點收在27,554點，成交值達4,916億元。外資回補力道明顯，買超金額達134億元，三大法人合計買超232億元，呈現連3日偏多布局。

觀察外資動向，買超前五名分別為南亞（1303）、力積電（6770）、中信金（2891）、聯電（2303）、緯創（3231）。其中南亞獲買超4萬1173張，股價強攻9.98%漲停收56.2元，主要受惠AI與記憶體需求，南亞持有南電與南亞科股價飆升，法人認為明年塑化景氣有望落底翻揚，吸引外資布局。

力積電買超3萬7160張，收33.15元、漲幅4.74%，市場預期晶圓代工價格回穩，加上成熟製程訂單穩健，推升投資信心。中信金則獲買超1萬9314張，收44元上漲0.6元，金控族群在降息預期下資金重回壽險與銀行業，具防禦性與高股息優勢。

聯電買超1萬7439張，股價45.95元上漲0.5元，受惠成熟製程訂單穩健、良率提升及新產能逐步開出。緯創則買超1萬6739張，收145.5元、上漲3元或2.11%，法人指出AI伺服器需求仍熱，帶動整體供應鏈續強，緯創受惠最大。

反觀外資賣超前五名分別為第一金（2892）、富邦金（2881）、可寧衛*（8422）、宏碁（2353）及漢翔（2634）。其中第一金遭賣超1萬7014張，收27.85元小跌0.25元，富邦金被賣超1萬6761張，收93.9元、漲0.7元，顯示外資資金雖出脫但內資承接力道仍強。

可寧衛*遭賣超1萬1082張、股價跌至24元、跌幅3.42%，主要因先前垃圾處理股漲多回檔；宏碁遭賣超8433張，小跌0.05元至27.25元；漢翔賣超7858張、跌2.5元收52.9元、跌幅達4.51%，反映短線軍工族群漲多修正。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開高震盪走低」的格局，並未能夠一鼓作氣有效克服「月線」反壓，預估成交量約維持在4900億元左右的水準，顯見市場追價的意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會(Fed)降息預期升溫、台股不但迅速收復10日線、更重返27000點關卡之上，預期後續仍將有續戰28000點關卡、或前高28554點的機會，至於彈升力道的強弱，就看主力大戶及內外資買盤的力道而定；再者，從1995年至2024年間台股的表現，12月向來是台股季節性最強單月，根據彭博資料顯示，12月正報酬機率高達80%，平均漲幅達2.7%，為全年「勝率最高、平均漲幅也最大」的黃金月，伴隨著年底集團與投信基金法人作帳、以及外資回補潮，將可望為台股提供穩健偏多的動能。

