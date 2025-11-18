盤後籌碼／外資狂倒485億！這檔記憶體淪賣超王 好慘被倒逾9萬張

財經中心／余國棟報導

三大法人合計賣超達710億元，其中外資一口氣大砍485億元，是近期相對大規模，明顯反映對美股走勢不穩與本週輝達財報前的風險控管，導致盤面權值股與金融股同步遭殃。（示意圖/ PIXABAY）

台股（18）日重挫691.19點，收在26,756點，跌幅高達2.52%，成交金額6,403億元。三大法人合計賣超達710億元，其中外資一口氣大砍485億元，是近期相對大規模，明顯反映對美股走勢不穩與本週輝達財報前的風險控管，導致盤面權值股與金融股同步遭殃，拖累指數全面崩盤。

從外資動向來看，賣超前五名個股以華邦電（2344）居冠，單日遭外資賣超高達92,467張，股價也應聲重挫4.8元、收在61.4元，跌幅高達7.25%，為電子族群重災區。法人指出，記憶體產業景氣雖有復甦預期，但短線漲多，加上大盤重挫影響，導致華邦電成為獲利了結的對象。

第二大賣超個股為台新金（2887），外資賣超31,824張，股價跌0.35元至18.5元，跌幅1.86%。緊接著是彰銀（2801），賣超23,401張，股價下滑0.25元，收在19.9元。富邦金（2881）則遭賣出22,976張，股價重挫2.3元至89.5元，跌幅達2.51%。第五名長榮航（2618）也被賣超21,295張，股價收33.15元，下跌0.85元，跌幅2.5%。整體來看，金融與記憶體成為外資提款焦點，主要與資金退場及美債殖利率反彈影響風險評價有關。

相對於大舉賣超，外資今日也小幅佈局部分中低價電子與傳產股，買超冠軍為力積電（6770），單日買超達56,407張，股價上漲0.9元至35.9元，漲幅2.57%。雖然台股大盤殺聲震天，但低價半導體仍有資金承接跡象，顯示外資對中長線回補仍保有一絲信心。

第二名為旺宏（2337），買超23,524張，不過股價卻下跌1.1元至37.65元，跌幅2.84%，推測可能為空方回補或低接短線利空。萬海（2615）以22,010張居第三名，股價反而逆勢上漲1.9元至83.3元、漲幅2.33%，顯示貨櫃三雄中，萬海受到法人青睞的程度略高。南亞（1303）買超19,205張，股價小漲0.8元至57.3元。第五名台玻（1802）則獲外資買超14,286張，但股價重挫1.55元至30.8元，跌幅達4.79%，為買超前五中跌幅最重者。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市一舉跌破27000點關卡，顯見受到Fed官員放鷹降息預期轉弱、AI泡沫化憂慮升溫、以及美股持續震盪走跌的壓抑下，使得市場持續籠罩在一股恐慌與不安的氛圍之中；不過，就線論線，今日的恐慌下殺，似乎已有過度反應、及為明日適逢11月台指期最後結算交易提前壓低結算的跡象，況且，下檔在頸線26394點及季線具有強力支撐、以及季線、半年線及年線等中長期均線持續走多向上不變之下，假若19日(美東時間)隨著輝達財報的出爐，若能繳出一張優於市場預期的亮眼成績，不僅可望有效化解市場之疑慮，並且整體盤勢也將可望逐步回穩上來。

