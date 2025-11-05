盤後籌碼／外資狂倒575億！台股暴跌失守2萬8 這檔被倒逾3萬張成關鍵

財經中心／余國棟報導

外資大舉賣超575.3億元，三大法人合計賣超達648.9億元。加權指數終場重挫399點、收27,717點，成交金額達5,894億元，電子權值股慘成提款機。（示意圖／PIXABAY）

華爾街多位大型銀行執行長，示警經濟放緩與地緣政治風險升高，美股週二（4）日全面重挫，費城半導體指數暴跌逾4%，AI概念股領跌，Palantir崩跌近8%。在美股利空與市場避險情緒蔓延下，（5）日台股同步遭重擊，外資大舉賣超575.3億元，三大法人合計賣超達648.9億元。加權指數終場重挫399點、收27,717點，成交金額達5,894億元，電子權值股慘成提款機。

觀察外資買超前五名個股，依序為力積電（6770）、元大金（2885）、華榮（1608）、台新新光金（2887）、聯電（2303）。其中，力積電獲外資買超21,642張，股價逆勢上漲0.9元至29.95元，漲幅3.1%。法人指出，市場預期成熟製程回溫，吸引低接買盤。金融族群同樣獲外資回補。元大金買超17,861張，股價收35.45元，上漲0.7元或2.01%；台新新光金則被加碼12,224張，收19.1元，小漲0.1元。金融股防禦性高，加上年底作帳行情啟動，外資轉進金控股避險。華榮因電線電纜訂單暢旺與新能源題材加持，外資買超12,715張，股價勁揚1.55元至40.2元，漲幅達4.01%。聯電則延續法人資金護盤力道，買超10,286張，收47.1元，小跌0.3元。

廣告 廣告

相對之下，外資賣超前五名為台積電（2330）、中鋼（2002）、友達（2409）、鴻海（2317）、凱基金（2883）。其中，台積電遭外資猛砍30,801張，股價暴跌45元至1,460元，跌幅2.99%。法人指出，美股費半重挫拖累半導體族群氣氛，加上市場對明年AI動能出現雜音，外資選擇先行獲利了結。

中鋼賣超13,939張，股價收18.1元、小跌0.05元；友達遭賣超13,571張，收11.8元，漲0.15元或1.29%，顯示面板需求疲弱。鴻海被賣超13,217張，收247元、上漲3元或1.23%。凱基金則遭外資出脫12,333張，股價收15.75元、跌0.2元或1.25%。

倫元投顧陳學進分析師認為，台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，主要原因除了受到原預期美聯準會12月降息決策，加上市場憂心AI相關企業估值過高，導致昨晚費半暴跌逾4%，不過，早盤見27373低點後，隨即一路震盪拉上來，在產業前景持續看好不變下，就算30K今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到，短期能否迅速站回於28K之上，取決於台積電強弱而定，AI伺服器鴻海、記憶體南亞科、PCB金像電、CCL台光電、散熱奇鋐、被動國巨、及封測日月投、京元電等則為重要指標。

外資今日全面撤離台股，電子、傳產、金融權值股皆遭波及，導致大盤創近期最大跌點。法人指出，短線指數進入高檔震盪整理，投資人應控制持股，關注AI半導體回穩時的布局契機。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／美股暴跌連鎖效應！台股崩跌近400點 記憶體封測還是硬扛

不甩大盤重挫！普發現金1萬與ITF旅展加持 這幾檔逆襲攻漲停

散熱新星邁萪！越南設新廠衝刺產能 11／21轉上市掛牌

國際盤勢／投資人憂AI泡沫加劇 費半崩逾3%日韓股齊跌！

